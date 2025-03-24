Врачи Ямала спасли северянку, сердце которой остановилось дважды

Врачи Муравленко и Ноябрьска дважды восстанавливали сердечный ритм 64-летней женщины с инфарктом миокарда. После медицинского вмешательства пациентка пошла на поправку, сообщают в окружном правительстве.
«Вызов поступил в скорую помощь Муравленко: сын сообщил, что его 64-летней маме стало плохо. Прибыв на место, медики диагностировали острый инфаркт миокарда и начали оказывать неотложную помощь. В этот момент сердце пациентки остановилось. Врачи сдаваться не собирались и в итоге смогли восстановить сердечный ритм», — пишет telegram-канал «Ямал. Официально».
Как далее сообщает источник, женщину повезли в региональный сосудистый центр Ноябрьска, но по дороге ее сердце снова остановилось. Сердце пациентки снова завели с помощью массажа. В больнице хирурги провели коронарную ангиографию сосудов, установили два стента, что восстановило коронарный кровоток. Сейчас пациентка восстанавливается в отделении медицинской реабилитации.
Ранее в Ханты-Мансийске врачи спасли 90-летнюю пациентку из ЯНАО, проведя сложную операцию на сердце. Медики установили женщине искусственный сердечный клапан.
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