24 марта 2025

Врачи Ямала спасли северянку, сердце которой остановилось дважды

Врачи Ямала дважды восстанавливали сердечный ритм у пожилой женщины с инфарктом
© Служба новостей «URA.RU»
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Сердце пожилой пациентки останавливалось дважды
Сердце пожилой пациентки останавливалось дважды Фото:

Врачи Муравленко и Ноябрьска дважды восстанавливали сердечный ритм 64-летней женщины с инфарктом миокарда. После медицинского вмешательства пациентка пошла на поправку, сообщают в окружном правительстве.

«Вызов поступил в скорую помощь Муравленко: сын сообщил, что его 64-летней маме стало плохо. Прибыв на место, медики диагностировали острый инфаркт миокарда и начали оказывать неотложную помощь. В этот момент сердце пациентки остановилось. Врачи сдаваться не собирались и в итоге смогли восстановить сердечный ритм», — пишет telegram-канал «Ямал. Официально».

Как далее сообщает источник, женщину повезли в региональный сосудистый центр Ноябрьска, но по дороге ее сердце снова остановилось. Сердце пациентки снова завели с помощью массажа. В больнице хирурги провели коронарную ангиографию сосудов, установили два стента, что восстановило коронарный кровоток. Сейчас пациентка восстанавливается в отделении медицинской реабилитации.

Ранее в Ханты-Мансийске врачи спасли 90-летнюю пациентку из ЯНАО, проведя сложную операцию на сердце. Медики установили женщине искусственный сердечный клапан. 

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Врачи Муравленко и Ноябрьска дважды восстанавливали сердечный ритм 64-летней женщины с инфарктом миокарда. После медицинского вмешательства пациентка пошла на поправку, сообщают в окружном правительстве. «Вызов поступил в скорую помощь Муравленко: сын сообщил, что его 64-летней маме стало плохо. Прибыв на место, медики диагностировали острый инфаркт миокарда и начали оказывать неотложную помощь. В этот момент сердце пациентки остановилось. Врачи сдаваться не собирались и в итоге смогли восстановить сердечный ритм», — пишет telegram-канал «Ямал. Официально». Как далее сообщает источник, женщину повезли в региональный сосудистый центр Ноябрьска, но по дороге ее сердце снова остановилось. Сердце пациентки снова завели с помощью массажа. В больнице хирурги провели коронарную ангиографию сосудов, установили два стента, что восстановило коронарный кровоток. Сейчас пациентка восстанавливается в отделении медицинской реабилитации. Ранее в Ханты-Мансийске врачи спасли 90-летнюю пациентку из ЯНАО, проведя сложную операцию на сердце. Медики установили женщине искусственный сердечный клапан. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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