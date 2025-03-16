В ХМАО врачи спасли 90-летнюю жительницу ЯНАО, установив имплант на сердце

В Ханты-Мансийске врачи спасли 90-летнюю пациентку из ЯНАО, проведя сложную операцию на сердце. Медики установили женщине искусственный сердечный клапан, сообщили в окружном правительстве.
«Врачи Ханты-Мансийска спасли 90-летнюю пациентку из ЯНАО. Окружная клиническая больница успешно провела высокотехнологичную операцию по имплантации искусственного клапана сердца 90-летней Маине Петровне Савиной», — рассказали в telegram-канале правительства.
Риски во время операции увеличились из-за тяжелого бессознательного состояния пациентки и длительного перелета, который она совершила. Операция длилась около часа и прошла без осложнений. Хирургам удалось успешно установить Маине Савиной искусственный имплант.
90-летняя жительница ЯНАО — одна из тех, кто стоял у истоков освоения месторождений в ЯНАО. Маина Савина приехала на Ямал в 70-х годах прошлого столетия, участвовала в развитии ТЭК региона и продолжала работу до 75 лет.
Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО врачи Ноябрьской ЦГБ первыми в округе установили кардиостимулятор. До этого нуждающимся в подобной операции пациентам приходилось уезжать за пределы округа.
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