На Челябинскую область надвигается обширный антициклон

Погоду в Челябинской области 26 марта будет определять обширный антициклон. Об этом сообщили синоптики Челябинского гидрометеоцентра.
«В Челябинской области 26 марта малооблачно, без осадков. Ветер юго-западный, 3-8 метров в секунду, днем местами порывы до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 2-7 градусов мороза, в горах и низинах до -10, днем 8-13 градусов тепла, в горах и низинах до пяти градусов тепла», — отмечают метеорологи.
В Челябинске синоптики обещают также малооблачную погоду без осадков. Ночью около 2-4 градусов мороза, днем до 12 тепла. Ранее синоптики предупреждали о заморозках, которые возможны к середине апреля.
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