На Челябинскую область надвигается обширный антициклон

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Ломбард. Челябинск, тепло, досуг, отдых, качели, весна
Челябинцев ожидает теплая сухая погода Фото:

Погоду в Челябинской области 26 марта будет определять обширный антициклон. Об этом сообщили синоптики Челябинского гидрометеоцентра.

«В Челябинской области 26 марта малооблачно, без осадков. Ветер юго-западный, 3-8 метров в секунду, днем местами порывы до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 2-7 градусов мороза, в горах и низинах до -10, днем 8-13 градусов тепла, в горах и низинах до пяти градусов тепла», — отмечают метеорологи.

В Челябинске синоптики обещают также малооблачную погоду без осадков. Ночью около 2-4 градусов мороза, днем до 12 тепла. Ранее синоптики предупреждали о заморозках, которые возможны к середине апреля.

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Погоду в Челябинской области 26 марта будет определять обширный антициклон. Об этом сообщили синоптики Челябинского гидрометеоцентра. «В Челябинской области 26 марта малооблачно, без осадков. Ветер юго-западный, 3-8 метров в секунду, днем местами порывы до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 2-7 градусов мороза, в горах и низинах до -10, днем 8-13 градусов тепла, в горах и низинах до пяти градусов тепла», — отмечают метеорологи. В Челябинске синоптики обещают также малооблачную погоду без осадков. Ночью около 2-4 градусов мороза, днем до 12 тепла. Ранее синоптики предупреждали о заморозках, которые возможны к середине апреля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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