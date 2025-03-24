В магазинах Югры упали в цене Apple iPhone 16 модели, некоторые ритейлеры снизили цену почти вполовину. Данные о ценах взяты с сайтов местных магазинов.
«Смартфон Apple iPhone 16, 128 ГБ — 79 990 рублей», — указана цена на сайте сетевого магазина в Сургуте. Стоимость телефонов этой модели на старте продаж составляла около 120 тысяч рублей.
Осенью прошлого года на полках российских магазинов появились Apple iPhone 16 Pro Max, цена гаджета с объемом памяти 256 ГБ начиналась от 195 тысяч рублей, сейчас в ХМАО эту модель продают на 45% дешевле — от 134 990 рублей.
«Младший брат» флагманской линейки — iPhone 16e, упал в цене меньше всего. Смартфон начали продавать осенью прошлого года, сейчас он стоит на 4-5% меньше — в районе 85 тысяч рублей. Продавцы утверждают, что к осени падение цен станет заметнее:
«Традиционно цена на iPhone падает после релиза и старта продаж. Сейчас стоимость линейки 16 модели постепенно снижается, здесь играет роль и курс доллара, и насыщение рынка, и поставки из других стран — Эмиратов или Индии, что позволяет уменьшить закупочную стоимость. К осени стоимость „яблок“ 16 модели еще упадет, поскольку ожидается выпуск iPhone 17», — рассказал URA.RU консультант одного из сетевых магазинов в ХМАО.
Жители ХМАО за бесценок распродают премиум-гаджеты, стоившие десятки тысяч . Купить «яблочные» девайсы в регионе можно в 5-10 раз дешевле, чем на старте продаж.
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