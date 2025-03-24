24 марта 2025

В ХМАО на 40% упали цены на айфоны. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Некоторые модели айфон в ХМАО можно купить почти вполовину дешевле, чем осенью
Некоторые модели айфон в ХМАО можно купить почти вполовину дешевле, чем осенью Фото:

В магазинах Югры упали в цене Apple iPhone 16 модели, некоторые ритейлеры снизили цену почти вполовину. Данные о ценах взяты с сайтов местных магазинов.

«Смартфон Apple iPhone 16, 128 ГБ — 79 990 рублей», — указана цена на сайте сетевого магазина в Сургуте. Стоимость телефонов этой модели на старте продаж составляла около 120 тысяч рублей.

Осенью прошлого года на полках российских магазинов появились Apple iPhone 16 Pro Max, цена гаджета с объемом памяти 256 ГБ начиналась от 195 тысяч рублей, сейчас в ХМАО эту модель продают на 45% дешевле — от 134 990 рублей.

«Младший брат» флагманской линейки — iPhone 16e, упал в цене меньше всего. Смартфон начали продавать осенью прошлого года, сейчас он стоит на 4-5% меньше — в районе 85 тысяч рублей. Продавцы утверждают, что к осени падение цен станет заметнее:

«Традиционно цена на iPhone падает после релиза и старта продаж. Сейчас стоимость линейки 16 модели постепенно снижается, здесь играет роль и курс доллара, и насыщение рынка, и поставки из других стран — Эмиратов или Индии, что позволяет уменьшить закупочную стоимость. К осени стоимость „яблок“ 16 модели еще упадет, поскольку ожидается выпуск iPhone 17», — рассказал URA.RU консультант одного из сетевых магазинов в ХМАО.

Жители ХМАО за бесценок распродают премиум-гаджеты, стоившие десятки тысяч . Купить «яблочные» девайсы в регионе можно в 5-10 раз дешевле, чем на старте продаж.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В магазинах Югры упали в цене Apple iPhone 16 модели, некоторые ритейлеры снизили цену почти вполовину. Данные о ценах взяты с сайтов местных магазинов. «Смартфон Apple iPhone 16, 128 ГБ — 79 990 рублей», — указана цена на сайте сетевого магазина в Сургуте. Стоимость телефонов этой модели на старте продаж составляла около 120 тысяч рублей. Осенью прошлого года на полках российских магазинов появились Apple iPhone 16 Pro Max, цена гаджета с объемом памяти 256 ГБ начиналась от 195 тысяч рублей, сейчас в ХМАО эту модель продают на 45% дешевле — от 134 990 рублей. «Младший брат» флагманской линейки — iPhone 16e, упал в цене меньше всего. Смартфон начали продавать осенью прошлого года, сейчас он стоит на 4-5% меньше — в районе 85 тысяч рублей. Продавцы утверждают, что к осени падение цен станет заметнее: «Традиционно цена на iPhone падает после релиза и старта продаж. Сейчас стоимость линейки 16 модели постепенно снижается, здесь играет роль и курс доллара, и насыщение рынка, и поставки из других стран — Эмиратов или Индии, что позволяет уменьшить закупочную стоимость. К осени стоимость „яблок“ 16 модели еще упадет, поскольку ожидается выпуск iPhone 17», — рассказал URA.RU консультант одного из сетевых магазинов в ХМАО. Жители ХМАО за бесценок распродают премиум-гаджеты, стоившие десятки тысяч . Купить «яблочные» девайсы в регионе можно в 5-10 раз дешевле, чем на старте продаж.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...