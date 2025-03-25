В аэропорту Перми сменили гендиректора

Пермский аэропорт в качестве генерального директора возглавила Светлана Архипова. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.
«Генеральным директором аэропорта Пермь назначена Светлана Архипова. В авиаотрасли она работает 44 года. Ее карьера началась с должности диспетчера по центровке самолетов Свердловского объединенного авиаотряда», — сообщает аэропорт в Telegram.
Архипова ранее уже была гендиректором пермского аэропорта. 1 декабря 2023 года ее на посту сменил Александр Кулюкин. Саму Архипову тогда понизили до первого заместителя гендиректора. Сейчас Кулюкин назначен заместителем гендиректора «Новапорт Холдинг» по производству.
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