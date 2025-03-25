В аэропорту Перми сменили гендиректора

Генеральным директором аэропорта Пермь назначена Светлана Архипова
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В аэропорту Перми новый генеральный директор
В аэропорту Перми новый генеральный директор Фото:

Пермский аэропорт в качестве генерального директора возглавила Светлана Архипова. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

«Генеральным директором аэропорта Пермь назначена Светлана Архипова. В авиаотрасли она работает 44 года. Ее карьера началась с должности диспетчера по центровке самолетов Свердловского объединенного авиаотряда», — сообщает аэропорт в Telegram.

Архипова ранее уже была гендиректором пермского аэропорта. 1 декабря 2023 года ее на посту сменил Александр Кулюкин. Саму Архипову тогда понизили до первого заместителя гендиректора. Сейчас Кулюкин назначен заместителем гендиректора «Новапорт Холдинг» по производству.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пермский аэропорт в качестве генерального директора возглавила Светлана Архипова. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани. «Генеральным директором аэропорта Пермь назначена Светлана Архипова. В авиаотрасли она работает 44 года. Ее карьера началась с должности диспетчера по центровке самолетов Свердловского объединенного авиаотряда», — сообщает аэропорт в Telegram. Архипова ранее уже была гендиректором пермского аэропорта. 1 декабря 2023 года ее на посту сменил Александр Кулюкин. Саму Архипову тогда понизили до первого заместителя гендиректора. Сейчас Кулюкин назначен заместителем гендиректора «Новапорт Холдинг» по производству.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...