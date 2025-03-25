Стало известно, сколько заработал пермский аэропорт за 2024 год

Второй год подряд чистая прибыль пермского аэропорта превышает один миллиард рублей. Организация обнародовала свою финансовую отчетность.
«Доход АО „Международный аэропорт Пермь“ за 2024 год превысил 2,823 млрд рублей. Прибыль от продаж достигла 1,265 млрд рублей. Для сравнения, в 2023 году эти значения составляли 2,649 и 1,263 млрд рублей соответственно», — сказано в системе СБИС.
В 2023 году компания впервые зафиксировала чистую прибыль более 1 млрд рублей. По результатам 2024 года, чистая прибыль аэропорта составила 1,054 млрд рублей.
Операционное управление международным аэропортом Пермь осуществляет АО с таким же названием. Держатель 75% акций — холдинг «Новапорт».
25 марта URA.RU сообщило о том, что в «Большом Савино» сменился генеральный директор. На эту должность назначена Светлана Архипова. В авиаотрасли она работает 44 года. Ее карьера началась с должности диспетчера по центровке самолетов Свердловского объединенного авиаотряда.
Архипова ранее уже была гендиректором пермского аэропорта. 1 декабря 2023 года ее на посту сменил Александр Кулюкин. Саму Архипову тогда понизили до первого заместителя гендиректора. Сейчас Кулюкин назначен заместителем гендиректора «Новапорт Холдинг» по производству.
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