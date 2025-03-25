«34 ножевых»: в Челябинске перед судом предстанет женщина, убившая мужа-тирана

В Калининском райсуде Челябинска рассмотрят уголовное дело в отношении местной жительницы, обвиняемой в убийстве мужа. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, в состоянии аффекта она нанесла мужу-тирану 34 удара ножом.
«Во время очередного конфликта женщина, находясь в состоянии сильного душевного волнения, нанесла супругу кухонным ножом не менее 34 ударов в различные части тела, от которых мужчина скончался. В последующем попыталась причинить себе телесные повреждения», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры области.
Во время следствия была проведена судебная психолого-психиатрическая экспертиза. Она подтвердила, что в момент убийства женщина находилась в состоянии аффекта, вызванного длительной психотравмирующей ситуацией, связанной с поведением мужа.
Женщина вину признала в полном объеме. В содеянном раскаялась.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Как Челябинская область проходит ранний паводок-2025, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Узнавайте подробности первыми на telegram-каналах «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск».