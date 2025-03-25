«34 ножевых»: в Челябинске перед судом предстанет женщина, убившая мужа-тирана

В Челябинске будут судить женщину, зарезавшую мужа
© Служба новостей «URA.RU»
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Во время очередного конфликта обвиняемая схватилась за нож
Во время очередного конфликта обвиняемая схватилась за нож Фото:

В Калининском райсуде Челябинска рассмотрят уголовное дело в отношении местной жительницы, обвиняемой в убийстве мужа. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, в состоянии аффекта она нанесла мужу-тирану 34 удара ножом.

«Во время очередного конфликта женщина, находясь в состоянии сильного душевного волнения, нанесла супругу кухонным ножом не менее 34 ударов в различные части тела, от которых мужчина скончался. В последующем попыталась причинить себе телесные повреждения», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры области.

Во время следствия была проведена судебная психолого-психиатрическая экспертиза. Она подтвердила, что в момент убийства женщина находилась в состоянии аффекта, вызванного длительной психотравмирующей ситуацией, связанной с поведением мужа.

Женщина вину признала в полном объеме. В содеянном раскаялась.

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В Калининском райсуде Челябинска рассмотрят уголовное дело в отношении местной жительницы, обвиняемой в убийстве мужа. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, в состоянии аффекта она нанесла мужу-тирану 34 удара ножом. «Во время очередного конфликта женщина, находясь в состоянии сильного душевного волнения, нанесла супругу кухонным ножом не менее 34 ударов в различные части тела, от которых мужчина скончался. В последующем попыталась причинить себе телесные повреждения», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры области. Во время следствия была проведена судебная психолого-психиатрическая экспертиза. Она подтвердила, что в момент убийства женщина находилась в состоянии аффекта, вызванного длительной психотравмирующей ситуацией, связанной с поведением мужа. Женщина вину признала в полном объеме. В содеянном раскаялась.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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