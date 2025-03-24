24 марта 2025

РЖД готовятся к паводку в ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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В Сургуте готовятся к затоплению железнодорожных путей
В Сургуте готовятся к затоплению железнодорожных путей Фото:

Российские железные дороги готовятся к весеннему разливу рек в Югре. Железнодорожники разместили специальный противоразмывный поезд на станции Сургут, сообщила пресс-служба СвЖД на официальном сайте компании.

«Свердловская магистраль проводит комплекс превентивных мероприятий для обеспечения безопасности и бесперебойности движения поездов в период весенних паводков и ледохода. Противоразмывный спецсостав размещен на станции Сургут», — говорится в сообщении компании.

Спецсостав в Сургуте укомплектован платформами со щебнем, песком, бутовым камнем, лесоматериалами, а также инструментами и техникой. Противоразмывный поезд размещен на специально отведенном пути с возможностью незамедлительного отправления в любую сторону.

Во время таяния снега специалисты проверяют трубы, канавы и водоотводы на станциях и рядом с ними. Особое внимание — мостам и другим важным участкам: там чистят откосы, кюветы и насыпи от снега. Вся техника задействована по максимуму, а уровень воды в реках у мостов замеряют каждый день.

Ранее URA.RU писало, что в МЧС ХМАО оценили масштаб предстоящего паводка. Под угрозой подтопления находятся 47 населенных пунктов.

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Российские железные дороги готовятся к весеннему разливу рек в Югре. Железнодорожники разместили специальный противоразмывный поезд на станции Сургут, сообщила пресс-служба СвЖД на официальном сайте компании. «Свердловская магистраль проводит комплекс превентивных мероприятий для обеспечения безопасности и бесперебойности движения поездов в период весенних паводков и ледохода. Противоразмывный спецсостав размещен на станции Сургут», — говорится в сообщении компании. Спецсостав в Сургуте укомплектован платформами со щебнем, песком, бутовым камнем, лесоматериалами, а также инструментами и техникой. Противоразмывный поезд размещен на специально отведенном пути с возможностью незамедлительного отправления в любую сторону. Во время таяния снега специалисты проверяют трубы, канавы и водоотводы на станциях и рядом с ними. Особое внимание — мостам и другим важным участкам: там чистят откосы, кюветы и насыпи от снега. Вся техника задействована по максимуму, а уровень воды в реках у мостов замеряют каждый день. Ранее URA.RU писало, что в МЧС ХМАО оценили масштаб предстоящего паводка. Под угрозой подтопления находятся 47 населенных пунктов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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