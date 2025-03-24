РЖД готовятся к паводку в ХМАО

Российские железные дороги готовятся к весеннему разливу рек в Югре. Железнодорожники разместили специальный противоразмывный поезд на станции Сургут, сообщила пресс-служба СвЖД на официальном сайте компании.
«Свердловская магистраль проводит комплекс превентивных мероприятий для обеспечения безопасности и бесперебойности движения поездов в период весенних паводков и ледохода. Противоразмывный спецсостав размещен на станции Сургут», — говорится в сообщении компании.
Спецсостав в Сургуте укомплектован платформами со щебнем, песком, бутовым камнем, лесоматериалами, а также инструментами и техникой. Противоразмывный поезд размещен на специально отведенном пути с возможностью незамедлительного отправления в любую сторону.
Во время таяния снега специалисты проверяют трубы, канавы и водоотводы на станциях и рядом с ними. Особое внимание — мостам и другим важным участкам: там чистят откосы, кюветы и насыпи от снега. Вся техника задействована по максимуму, а уровень воды в реках у мостов замеряют каждый день.
Ранее URA.RU писало, что в МЧС ХМАО оценили масштаб предстоящего паводка. Под угрозой подтопления находятся 47 населенных пунктов.
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