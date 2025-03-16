В МЧС ХМАО оценили масштаб предстоящего паводка

В ХМАО под угрозой подтопления оказались 47 населенных пунктов, включая Сургут и Нижневартовск. По данным МЧС, вода способна затронуть более 1,7 тысячи домов, 3,4 тысячи участков и критически важные объекты инфраструктуры. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе МЧС.
«В зону риска попадают Сургут, Нижневартовск, Мегион, Лангепас и другие территории. Прогнозы по уровню рек ожидаются в апреле, но уже сейчас в Березовском районе сохраняется риск подтоплений, остальные территории могут столкнуться с паводком в пределах нормы. Угрозы для федеральных трасс, железных дорог и опасных объектов нет», — уточнили в ведомстве.
В ведомстве добавили, что в зону возможного подтопления также могут попасть Белоярский, Березовский, Кондинский, Нефтеюганский, Нижневартовский, Октябрьский, Сургутский и Ханты-Мансийский районы. Для защиты населения уже утвержден реестр рискованных территорий и подготовлены эвакуационные маршруты.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО из-за аномально теплой весны прогнозируют раннее вскрытие рек. Точные прогнозы по датам вскрытия рек и уровню воды ожидаются в первой декаде апреля.
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