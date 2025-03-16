16 марта 2025

В МЧС ХМАО оценили масштаб предстоящего паводка

В ХМАО под угрозой подтопления оказались 47 населенных пунктов
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В ХМАО под угрозой подтопления оказались 47 населенных пунктов
В ХМАО под угрозой подтопления оказались 47 населенных пунктов Фото:

В ХМАО под угрозой подтопления оказались 47 населенных пунктов, включая Сургут и Нижневартовск. По данным МЧС, вода способна затронуть более 1,7 тысячи домов, 3,4 тысячи участков и критически важные объекты инфраструктуры. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе МЧС.

«В зону риска попадают Сургут, Нижневартовск, Мегион, Лангепас и другие территории. Прогнозы по уровню рек ожидаются в апреле, но уже сейчас в Березовском районе сохраняется риск подтоплений, остальные территории могут столкнуться с паводком в пределах нормы. Угрозы для федеральных трасс, железных дорог и опасных объектов нет», — уточнили в ведомстве.

В ведомстве добавили, что в зону возможного подтопления также могут попасть Белоярский, Березовский, Кондинский, Нефтеюганский, Нижневартовский, Октябрьский, Сургутский и Ханты-Мансийский районы. Для защиты населения уже утвержден реестр рискованных территорий и подготовлены эвакуационные маршруты.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО из-за аномально теплой весны прогнозируют раннее вскрытие рек. Точные прогнозы по датам вскрытия рек и уровню воды ожидаются в первой декаде апреля.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В ХМАО под угрозой подтопления оказались 47 населенных пунктов, включая Сургут и Нижневартовск. По данным МЧС, вода способна затронуть более 1,7 тысячи домов, 3,4 тысячи участков и критически важные объекты инфраструктуры. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе МЧС. «В зону риска попадают Сургут, Нижневартовск, Мегион, Лангепас и другие территории. Прогнозы по уровню рек ожидаются в апреле, но уже сейчас в Березовском районе сохраняется риск подтоплений, остальные территории могут столкнуться с паводком в пределах нормы. Угрозы для федеральных трасс, железных дорог и опасных объектов нет», — уточнили в ведомстве. В ведомстве добавили, что в зону возможного подтопления также могут попасть Белоярский, Березовский, Кондинский, Нефтеюганский, Нижневартовский, Октябрьский, Сургутский и Ханты-Мансийский районы. Для защиты населения уже утвержден реестр рискованных территорий и подготовлены эвакуационные маршруты. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО из-за аномально теплой весны прогнозируют раннее вскрытие рек. Точные прогнозы по датам вскрытия рек и уровню воды ожидаются в первой декаде апреля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...