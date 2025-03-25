Челябинец с алкогольным галлюцинозом разъезжал по дорогам

В Брединском районе Челябинской области местный житель с алкогольным галлюцинозом катался по дорогам общего пользования. Нарушение пресекла прокуратура, заявив в суд соответствующий иск, сообщили URA.RU в пресс-службе надзорного ведомства.
«Установлено, что житель имеет действующее водительское удостоверение категории „B“. При этом состоит на диспансерном учете у врача психиатра-нарколога с диагнозом „острый алкогольный галлюциноз“, который является противопоказанием к управлению транспортными средствами», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры области.
Прокурор заявил иск о лишении мужчины водительских прав. Он был удовлетворен. За исполнением решения суда установлен контроль.
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