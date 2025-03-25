Челябинец с алкогольным галлюцинозом разъезжал по дорогам

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У больного отобрали водительские права
У больного отобрали водительские права Фото:

В Брединском районе Челябинской области местный житель с алкогольным галлюцинозом катался по дорогам общего пользования. Нарушение пресекла прокуратура, заявив в суд соответствующий иск, сообщили URA.RU в пресс-службе надзорного ведомства.

«Установлено, что житель имеет действующее водительское удостоверение категории „B“. При этом состоит на диспансерном учете у врача психиатра-нарколога с диагнозом „острый алкогольный галлюциноз“, который является противопоказанием к управлению транспортными средствами», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры области.

Прокурор заявил иск о лишении мужчины водительских прав. Он был удовлетворен. За исполнением решения суда установлен контроль.

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В Брединском районе Челябинской области местный житель с алкогольным галлюцинозом катался по дорогам общего пользования. Нарушение пресекла прокуратура, заявив в суд соответствующий иск, сообщили URA.RU в пресс-службе надзорного ведомства. «Установлено, что житель имеет действующее водительское удостоверение категории „B“. При этом состоит на диспансерном учете у врача психиатра-нарколога с диагнозом „острый алкогольный галлюциноз“, который является противопоказанием к управлению транспортными средствами», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры области. Прокурор заявил иск о лишении мужчины водительских прав. Он был удовлетворен. За исполнением решения суда установлен контроль.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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