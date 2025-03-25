Почему в Курганской области апрель самый опасный месяц в году

Апрель в Курганской области — это время повышенной пожарной опасности из-за сухой и ветренной погоды. Синоптик-любитель Илья Винштейн объяснил URA.RU, с какими именно климатическими особенностями региона это связано.
«Многолетняя статистика за 21 год показывает, что в Курганской области продолжительность пожароопасного периода составляет 108 дней. Это интервал с 1 апреля по 5 июня. Пик приходится на 1 мая», — уточнил народный синоптик.
Климатическая весна в Кургане начинается 1 апреля, когда среднесуточная температура становится положительной. Снежный покров обычно сходит в середине апреля, что приводит к тому, что почва подсыхает, а трава и растительность еще не успевают появиться. Это создает идеальные условия для пожаров.
Апрель и май — это традиционно самое ветреное время в году. Это связано с увеличением температурной разницы между северными и южными широтами, что приводит к разнице атмосферного давления и усиливает ветер. Например, в мае разница средних температур между Курганом и Салехардом составляет 13 градусов, что существенно больше, чем летом.
Чтобы минимизировать риск пожаров, в регионе усиливаются меры по подготовке к пожароопасному сезону. В 2024 году количество лесных пожаров в Курганской области сократилось в 8,7 раза по сравнению с предыдущим годом.
Весной 2023 года из-за природных пожаров в Курганской области погибли 22 человека, а огнем были повреждены 1 820 жилых и нежилых строений. В отдельные дни было зафиксировано до 60 природных пожаров, из них 13 крупных, с общей площадью возгораний более 11 тысяч гектаров. Большая часть возгораний связана с человеческим фактором.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Куда уже добралась большая вода в Курганской области? Больше информации по паводку — в telegram-канале «Курганистан».