У челябинского предприятия забрали декларацию за пельмени из сои

Предприятие ООО «Урал-Снаб» из Челябинской области осталось без декларации из-за пельменей «Традиционные», в которых была обнаружена соя. Продукцию производитель поставлял в воинские части и это уже не первый случай, когда полуфабрикаты не соответствую требованиям техрегламентов, сообщили URA.RU в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора.
«11 марта в войсковой части Свердловской области были отобраны пробы мясной продукции — пельмени „Традиционные“ производителя ООО „Урал-Снаб“ из Челябинской области. Лабораторные испытания установили в пробе наличие ДНК сои», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.
Производитель грубо нарушил требования технических регламентов таможенного союза «О безопасности мяса» и «О безопасности пищевой продукции». Принято решение прекратить имеющуюся у предприятия декларацию на замороженные мясосодержащие полуфабрикаты в тесте. Производитель обязан самостоятельно изъять их из обращения и уничтожить.
За последние два года это уже не первый случай, когда данного производителя лишают декларации. Ранее продукцией, которая не соответствует требованиям техрегламентов, он снабжал воинские части Челябинской, Курганской и Свердловской областей. Сотрудники Россельхознадзора готовят материалы, чтобы передать их в прокуратуру для проведения внеплановой проверки.
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