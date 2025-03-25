Россиянам объяснили, как получить налоговый вычет за покупку жилья

Максимальный размер налогового вычета может достигать двух миллионов рублей, что предоставляет возможность вернуть из бюджета до 260 тысяч рублей. Об этом рассказала специалист по недвижимости Леся Твелина.
«Если вы приобретаете недвижимость в ипотеку, то максимальная сумма налогового вычета по процентам составляет три миллиона рублей, что позволяет вернуть до 390 тысяч рублей», — уточнила Твелина в диалоге с «Газетой.ру». Она также отметила, что если жилье приобретается на нескольких собственников, например супругов, то каждый из них может претендовать на свой налоговый вычет.
Кроме того, эксперт напомнила, что налоговый вычет возможен не только за покупку недвижимости, но и за затраты на ремонт или отделку. Однако есть условие — такой пункт должен содержаться в договоре купли-продажи.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.