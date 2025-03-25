Украина снова атаковала российскую энергетическую инфраструктуру в день переговоров РФ и США

Минобороны: Киев атаковал объекты энергетики в Краснодарском крае, Крыму и ЛНР
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ВСУ снова с помощью БПЛА атаковали энергообъекты РФ
ВСУ снова с помощью БПЛА атаковали энергообъекты РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Киевский режим на фоне переговоров делегаций России и США в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) предпринял серию атак с использованием беспилотников на объекты энергетической инфраструктуры в нескольких регионах России. Об этом URA.RU сообщило Министерство обороны РФ.

«Киевский режим днем 24 марта атаковал дроном инфраструктуру кубанского филиала ПАО „Россети“ в Краснодарском крае», — передает МО РФ. Уточняется, что в результате удара была отключена линия электропередачи «Ростовская АЭС — Тихорецк».

Кроме того, в Луганской Народной Республике (ЛНР) ВСУ с помощью дрона нанесли удар по газораспределительной станции «Сватово». В Крыму российские силы ПВО перехватили беспилотник, который направлялся к оборудованию Глебовского подземного хранилища газа. По данным Минобороны, атаки были направлены на нарушение работы ключевых объектов энергоснабжения.

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Киевский режим на фоне переговоров делегаций России и США в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) предпринял серию атак с использованием беспилотников на объекты энергетической инфраструктуры в нескольких регионах России. Об этом URA.RU сообщило Министерство обороны РФ. «Киевский режим днем 24 марта атаковал дроном инфраструктуру кубанского филиала ПАО „Россети“ в Краснодарском крае», — передает МО РФ. Уточняется, что в результате удара была отключена линия электропередачи «Ростовская АЭС — Тихорецк». Кроме того, в Луганской Народной Республике (ЛНР) ВСУ с помощью дрона нанесли удар по газораспределительной станции «Сватово». В Крыму российские силы ПВО перехватили беспилотник, который направлялся к оборудованию Глебовского подземного хранилища газа. По данным Минобороны, атаки были направлены на нарушение работы ключевых объектов энергоснабжения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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