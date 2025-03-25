В Екатеринбурге вынесли приговор именитому байкеру

Основателя и инструктора екатеринбургской «МотоАкадемии» Дмитрия Трифонова признали виновным в мелком коммерческом подкупе и даче взятки. Об этом URA.RU сообщили в Железнодорожном районном суде.
«Ему вменили 38 [преступных] эпизодов. По совокупности назначили штраф в размере двух миллионов 500 рублей. Кроме того, его лишили права на три года заниматься управленческой деятельностью», — отметили в инстанции.
Об уголовном преследовании Трифонова стало известно прошлой весной. Вместе с ним под суд попала администратор академии Валерия Коробейникова. 19 марта 2024-го ее признали виновной в 38 эпизодах подкупа, трех эпизодах подлога и даче взятки в крупном размере. Силовики считают, что в академии курсанты за взятки получали права без теории и практики.
Коробейникова подписала досудебное соглашение со следствием. Ее приговорили к штрафу в 1,5 млн рублей. Дело ее шефа рассматривалось в отдельном производстве.
Трифонов — профессиональный стантрайдер (это экстремальная езда на мотоцикле — прим. URA.RU), участник и призер соревнований российского уровня, чемпион Уральского федерального округа по стантрайдингу. Также он тренирует сотрудников специального свердловского мотобатальона УГИБДД.
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