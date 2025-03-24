В ЯНАО на время ремонта железнодорожных путей изменится расписание по ключевым маршрутам

На Ямале с июня по октябрь отремонтируют железнодорожные пути на нескольких участках. На это время изменится расписание движения поездов, в том числе составов из Нового Уренгоя в Москву, Пермь, Уфу, а также по другим направлениям. Об этом сообщают в окружном дептрансе.
«Работы с 7 июня по 12 октября проведут на станциях Коротчаево, Нарат, Тихая, Тыдыл, а также на участках железной дороги Ягенетта — Нарат и Коротчаево — Тихая — Тыдыл — Нартовая. На участках обновят железнодорожные пути, переезды, освещение», — пишет telegram-канал «Дороги и транспорт Ямала».
По данным источника, изменится расписание движения шести пар пассажирских поездов:
- два состава Москва – Новый Уренгой;
- Пермь – Новый Уренгой;
- Уфа – Новый Уренгой;
- Казань – Новый Уренгой;
- Оренбург – Новый Уренгой.
В департаменте трансе предупреждают, что поезда будут следовать только в дневное время — с 10:00 до 22:00 часов. Продажи билетов открываются за 90 суток.
Ранее жители населенных пунктов Ямала попросили губернатора Дмитрий Артюхова рассмотреть возможность запуска электропоезда между Новым Уренгоем и Сургутом. В окружной администрации идею просителей не поддержали.
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