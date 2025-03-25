Житель Тюменского района получил трещину черепа и перелом позвоночника из-за удара ковшом экскаватора, который он получил во время работы на стройплощадке. Об этом в своем telegram-канале сообщил депутат областной думы Иван Вершинин. Мужчина обратился к нему за помощью, поскольку работодатель, по словам пострадавшего, отказался выплачивать ему компенсацию за полученные травмы.
«В мой адрес обратился житель Тюменского района, получивший серьезные травмы в результате производственного ЧП. В 2023 году, работая в ООО „СибПрофСнаб“ на объекте ЖК „Гранд — Квартал“, он получил сильнейший удар ковшом экскаватора. Спасла работника только защитная каска, которая от удара раскололась пополам. Тем не менее работник получил многочисленные травмы — трещину черепа, перелом позвоночника, потерял несколько зубов, получил иные многочисленные проблемы со здоровьем. Сейчас после произошедшего мужчина вынужден оформлять инвалидность — он потерял трудоспособность», — указано в публикации Вершинина.
По факту ЧП было возбуждено уголовное дело. По словам Вершинина, работодатель пообещал мужчине, что оплатит лечение и реабилитацию. Поэтому последний заявил следствию, что не имеет к нему претензий. Дело закрыли, но обещанных средств пострадавший не получил и теперь считает, что его обманули. Об этом он рассказал Вершинину, попросив о помощи.
«По факту обращения жителя направил депутатские запросы в областную прокуратуру, инспекцию по труду. Буду настаивать на том, чтобы вновь подняли документы по уголовному делу и дали правовую оценку произошедшему в интересах обратившегося», — добавил Вершинин.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!