В Тюмени рабочий едва не погиб после удара ковшом экскаватора. Видео

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Мужчина подал документы на инвалидность
Мужчина подал документы на инвалидность Фото:

Житель Тюменского района получил трещину черепа и перелом позвоночника из-за удара ковшом экскаватора, который он получил во время работы на стройплощадке. Об этом в своем telegram-канале сообщил депутат областной думы Иван Вершинин. Мужчина обратился к нему за помощью, поскольку работодатель, по словам пострадавшего, отказался выплачивать ему компенсацию за полученные травмы.

«В мой адрес обратился житель Тюменского района, получивший серьезные травмы в результате производственного ЧП. В 2023 году, работая в ООО „СибПрофСнаб“ на объекте ЖК „Гранд — Квартал“, он получил сильнейший удар ковшом экскаватора. Спасла работника только защитная каска, которая от удара раскололась пополам. Тем не менее работник получил многочисленные травмы — трещину черепа, перелом позвоночника, потерял несколько зубов, получил иные многочисленные проблемы со здоровьем. Сейчас после произошедшего мужчина вынужден оформлять инвалидность — он потерял трудоспособность», — указано в публикации Вершинина.

По факту ЧП было возбуждено уголовное дело. По словам Вершинина, работодатель пообещал мужчине, что оплатит лечение и реабилитацию. Поэтому последний заявил следствию, что не имеет к нему претензий. Дело закрыли, но обещанных средств пострадавший не получил и теперь считает, что его обманули. Об этом он рассказал Вершинину, попросив о помощи. 

«По факту обращения жителя направил депутатские запросы в областную прокуратуру, инспекцию по труду. Буду настаивать на том, чтобы вновь подняли документы по уголовному делу и дали правовую оценку произошедшему в интересах обратившегося», — добавил Вершинин.

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Житель Тюменского района получил трещину черепа и перелом позвоночника из-за удара ковшом экскаватора, который он получил во время работы на стройплощадке. Об этом в своем telegram-канале сообщил депутат областной думы Иван Вершинин. Мужчина обратился к нему за помощью, поскольку работодатель, по словам пострадавшего, отказался выплачивать ему компенсацию за полученные травмы. «В мой адрес обратился житель Тюменского района, получивший серьезные травмы в результате производственного ЧП. В 2023 году, работая в ООО „СибПрофСнаб“ на объекте ЖК „Гранд — Квартал“, он получил сильнейший удар ковшом экскаватора. Спасла работника только защитная каска, которая от удара раскололась пополам. Тем не менее работник получил многочисленные травмы — трещину черепа, перелом позвоночника, потерял несколько зубов, получил иные многочисленные проблемы со здоровьем. Сейчас после произошедшего мужчина вынужден оформлять инвалидность — он потерял трудоспособность», — указано в публикации Вершинина. По факту ЧП было возбуждено уголовное дело. По словам Вершинина, работодатель пообещал мужчине, что оплатит лечение и реабилитацию. Поэтому последний заявил следствию, что не имеет к нему претензий. Дело закрыли, но обещанных средств пострадавший не получил и теперь считает, что его обманули. Об этом он рассказал Вершинину, попросив о помощи.  «По факту обращения жителя направил депутатские запросы в областную прокуратуру, инспекцию по труду. Буду настаивать на том, чтобы вновь подняли документы по уголовному делу и дали правовую оценку произошедшему в интересах обратившегося», — добавил Вершинин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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