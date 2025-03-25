Сброс воды на Шершневском водохранилище в Челябинске увеличен в три раза

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
При необходимости, параметры сброса воды специалисты увеличат
При необходимости, параметры сброса воды специалисты увеличат Фото:
новость из сюжета
Весенний паводок в Челябинской области в 2025 году

В Челябинске сброс воды на Шершневском водохранилище за неделю увеличился в 3,5 раза — с 14 до 50 кубических метров в секунду. Об этом сообщила пресс-служба министерства экологии региона.

«Уровень сброса на Шершневском водохранилище составляет 50 кубических метров в секунду», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. 18 марта показатель составлял 14 кубометров в секунду.

Мониторинг за состоянием Шершней проводится круглосуточно. При необходимости, параметры сброса специалисты увеличат, добавили в минэкологии Челябинской области.

Специалисты также обследовали реку от плотины у Шершневского водохранилища до моста в районе поста ГАИ в Металлургическом районе. Особое внимание уделялось местам, где в прошлом году в пик паводка фиксировались подтопления. Сейчас ситуация оценивается как удовлетворительная.

Весенний паводок в Челябинской области в 2025 году начался на две недели раньше прогнозируемого срока. Сотни домов и участков в южной, центральной и горнозаводской зонах оказались подтоплены. Хуже всего ситуация сложилась в Ашинском районе, где вышедшая из берегов река Сим затопила жилые дома на нескольких улица.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Как Челябинская область проходит ранний паводок-2025, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Узнавайте подробности первыми на telegram-каналах «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск».

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске сброс воды на Шершневском водохранилище за неделю увеличился в 3,5 раза — с 14 до 50 кубических метров в секунду. Об этом сообщила пресс-служба министерства экологии региона. «Уровень сброса на Шершневском водохранилище составляет 50 кубических метров в секунду», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. 18 марта показатель составлял 14 кубометров в секунду. Мониторинг за состоянием Шершней проводится круглосуточно. При необходимости, параметры сброса специалисты увеличат, добавили в минэкологии Челябинской области. Специалисты также обследовали реку от плотины у Шершневского водохранилища до моста в районе поста ГАИ в Металлургическом районе. Особое внимание уделялось местам, где в прошлом году в пик паводка фиксировались подтопления. Сейчас ситуация оценивается как удовлетворительная. Весенний паводок в Челябинской области в 2025 году начался на две недели раньше прогнозируемого срока. Сотни домов и участков в южной, центральной и горнозаводской зонах оказались подтоплены. Хуже всего ситуация сложилась в Ашинском районе, где вышедшая из берегов река Сим затопила жилые дома на нескольких улица.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...