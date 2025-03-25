Сброс воды на Шершневском водохранилище в Челябинске увеличен в три раза

В Челябинске сброс воды на Шершневском водохранилище за неделю увеличился в 3,5 раза — с 14 до 50 кубических метров в секунду. Об этом сообщила пресс-служба министерства экологии региона.
«Уровень сброса на Шершневском водохранилище составляет 50 кубических метров в секунду», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. 18 марта показатель составлял 14 кубометров в секунду.
Мониторинг за состоянием Шершней проводится круглосуточно. При необходимости, параметры сброса специалисты увеличат, добавили в минэкологии Челябинской области.
Специалисты также обследовали реку от плотины у Шершневского водохранилища до моста в районе поста ГАИ в Металлургическом районе. Особое внимание уделялось местам, где в прошлом году в пик паводка фиксировались подтопления. Сейчас ситуация оценивается как удовлетворительная.
Весенний паводок в Челябинской области в 2025 году начался на две недели раньше прогнозируемого срока. Сотни домов и участков в южной, центральной и горнозаводской зонах оказались подтоплены. Хуже всего ситуация сложилась в Ашинском районе, где вышедшая из берегов река Сим затопила жилые дома на нескольких улица.
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