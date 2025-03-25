Челябинские птицеводы произвели 1,7 миллиарда яиц

В 2024 году птицеводы Челябинской области выпустили почти 1,7 млрд куриных яиц. Как сообщили в пресс-службе регионального минсельхоза, область держит по показателю производства яиц третье место в стране.
«В 2024 году в регионе произвели 1,693 млрд куриных яиц. Это на 3,1% больше, чем годом ранее. В России мы уверенно держим за собой третье место по этому показателю. Мы укрепили свои позиции, увеличив отрыв от соседних регионов», — заявили представители минсельхоза на сайте.
Эффективную работу продемонстрировали крупнейшие птицефабрики региона. Среди них — «Челябинская», «Чебаркульская птица» и «Магнитогорский птицеводческий комплекс компании „Ситно“». В 2024 году на птицефабрике «Челябинской» ввели новые производственные мощности.
В минувшем году регион инвестировал в развитие аграрного сектора 655 млн рублей .В планах на 2025 год значится увеличение суммы до 800 млн рублей. Средства пойдут на строительство новых птичников, молочных ферм и зернохранилищ.
Результатом усилий стала высокая обеспеченность региона яйцами. На человека в год пришлось 498 яиц при норме 260. При этом птицефабрика «Челябинская» и «Ситно» добровольно зафиксировали цены на яичную продукцию.
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