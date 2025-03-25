Тело убитой девушки из Челябинской области будут искать в Татарстане

Тело убитой девушки из Южноуральска (Челябинская область) Анастасии С., предположительно, находится в Республике Татарстан. Глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал немедленно приступать к поискам останков, сообщает пресс-служба центрального аппарата ведомства.
«К настоящему времени получена информация о предполагаемом местонахождении на территории Республики Татарстан тела пропавшей несовершеннолетней из Челябинской области. Поиски планируется начать после схода снежного покрова», — сообщил Бастрыкину глава челябинского следкома Алексей Колбасин.
Бастрыкин выслушав доклад поручил немедленно приступать к поискам останков убитой девушки. По его словам, наличие снега — это отговорка и демонстрация нежелания работать.
«Для оперативного проведения этой работы Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Республике Татарстан Валерию Липскому, а также руководителям следственных управлений в близлежащих субъектах оказать содействие в данном направлении. Кроме того, он поручил направить в регион поиска сотрудников ГУ криминалистики (Криминалистического центра) и управления взаимодействия по вопросам международного и федерального розыска лиц СК РФ для оказания практической помощи на месте», — отмечают в ведомстве.
Согласно данным, опубликованным на сайте СКР по Челябинской области, девушка пропала в июне 2019 года. Было возбуждено уголовное дело по факту убийства.
«В ходе предварительного следствия установлено, что девушка до исчезновения по месту регистрации с родителями не проживала. Ее местожительство родственникам известно не было. Периодически она в село Рождественка Увельского района, где навещала своих родителей, в том числе 8 июня 2019, а после их смерти в 2019 году, ее местонахождение никому не известно», — указано на сайте ведомства.
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