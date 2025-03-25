Жителей Ямала предупредили о резком потеплении и закрытии дорог

В ЯНАО до конца следующей недели ожидается потепление. Синоптики предупреждают о метелях и гололеде.
«С завтрашнего дня и с сохранением до следующей недели на Ямал придет потепление. Синоптики прогнозируют возможное усиление ветра, метель, гололед», — пишет telegram-канал «Дороги и транспорт Ямала».
По данным источника, на территории округа возможны ограничения в работе региональных и зимних автодорог. Водителей просят не выезжать на закрытые участки.
Ранее, 16 марта, в ЯНАО перекрыли три зимника и три трассы, еще на двух дорогах — движение в реверсивном режиме. Причина в плохой погоде.
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