Жителей Ямала предупредили о резком потеплении и закрытии дорог

Потепление, идущее в ЯНАО, вызовет ветер и гололед
© Служба новостей «URA.RU»
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Во время потепления возможны метели и гололед на дорогах
Во время потепления возможны метели и гололед на дорогах Фото:

В ЯНАО до конца следующей недели ожидается потепление. Синоптики предупреждают о метелях и гололеде.

«С завтрашнего дня и с сохранением до следующей недели на Ямал придет потепление. Синоптики прогнозируют возможное усиление ветра, метель, гололед», — пишет telegram-канал «Дороги и транспорт Ямала».

По данным источника, на территории округа возможны ограничения в работе региональных и зимних автодорог. Водителей просят не выезжать на закрытые участки.

Ранее, 16 марта, в ЯНАО перекрыли три зимника и три трассы, еще на двух дорогах — движение в реверсивном режиме. Причина в плохой погоде. 

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В ЯНАО до конца следующей недели ожидается потепление. Синоптики предупреждают о метелях и гололеде. «С завтрашнего дня и с сохранением до следующей недели на Ямал придет потепление. Синоптики прогнозируют возможное усиление ветра, метель, гололед», — пишет telegram-канал «Дороги и транспорт Ямала». По данным источника, на территории округа возможны ограничения в работе региональных и зимних автодорог. Водителей просят не выезжать на закрытые участки. Ранее, 16 марта, в ЯНАО перекрыли три зимника и три трассы, еще на двух дорогах — движение в реверсивном режиме. Причина в плохой погоде. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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