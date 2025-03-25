Причины гибели женщины, тело которой было найдено под окнами девятиэтажного дома, выясняют следователи. Фото из Добрянки Пермского края опубликовал паблик «Плохие новости Пермь». В посте сказано, что инцидент произошел на улице Советской, 68. На месте работали правоохранители.
«Следователями устанавливаются обстоятельства произошедшего. Подробности инцидента пока не разглашаются», — сообщил telegram-канал СУ СКР по Пермскому краю.
Причины, по которым женщина оказалась под окнами многоэтажного дома, пока тоже неизвестны. Автор поста добавляет, что окно над погибшей было открыто.
Ранее URA.RU сообщало о том, что пермячка погибла, сбежав из инфекционной больницы. Женщине было 35 лет. Ее доставили в медучреждение в два часа ночи в нетрезвом состоянии. А после — обнаружили в сугробе возле поста охраны.
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