Пермские следователи выясняют причину гибели женщины, найденной под окнами дома. Фото

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О причинах смерти женщины пока не сообщается
О причинах смерти женщины пока не сообщается Фото:

Причины гибели женщины, тело которой было найдено под окнами девятиэтажного дома, выясняют следователи. Фото из Добрянки Пермского края опубликовал паблик «Плохие новости Пермь». В посте сказано, что инцидент произошел на улице Советской, 68. На месте работали правоохранители.

«Следователями устанавливаются обстоятельства произошедшего. Подробности инцидента пока не разглашаются», — сообщил telegram-канал СУ СКР по Пермскому краю. 

На девятом этаже было открыто окно
На девятом этаже было открыто окно
Фото:

Причины, по которым женщина оказалась под окнами многоэтажного дома, пока тоже неизвестны. Автор поста добавляет, что окно над погибшей было открыто. 

Ранее URA.RU сообщало о том, что пермячка погибла, сбежав из инфекционной больницы. Женщине было 35 лет. Ее доставили в медучреждение в два часа ночи в нетрезвом состоянии. А после — обнаружили в сугробе возле поста охраны. 

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Причины гибели женщины, тело которой было найдено под окнами девятиэтажного дома, выясняют следователи. Фото из Добрянки Пермского края опубликовал паблик «Плохие новости Пермь». В посте сказано, что инцидент произошел на улице Советской, 68. На месте работали правоохранители. «Следователями устанавливаются обстоятельства произошедшего. Подробности инцидента пока не разглашаются», — сообщил telegram-канал СУ СКР по Пермскому краю.  Причины, по которым женщина оказалась под окнами многоэтажного дома, пока тоже неизвестны. Автор поста добавляет, что окно над погибшей было открыто.  Ранее URA.RU сообщало о том, что пермячка погибла, сбежав из инфекционной больницы. Женщине было 35 лет. Ее доставили в медучреждение в два часа ночи в нетрезвом состоянии. А после — обнаружили в сугробе возле поста охраны. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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