Жители поселка Искра Курганской области пожаловались на загрязнение озера Горькое, рядом с которым расположен санаторий Сосновая роща. На берегу озера теплоснабжающая компания разместила мусор, а вода в озере загрязнена от сажи, рассказали местные жители URA.RU.
«Организация „Стройотдел“ устроила помойку на берегу лечебного озера Горькое, разместила отходы после замены теплоизоляции труб. На данный момент мусор убрали. Но вода в озере остается черная от сажи — выбросов котельной. Мы сфотографировали трубу кочегарки, где видно, что циклоны, которые должны фильтровать выбросы в окружающую среду, не работают. Жалобы направлены в прокуратуру и Роспотребнадзор», — рассказали местные жители.
URA.RU направило запрос в администрацию Звериноголовского округа с просьбой прокомментировать ситуацию, и уточнить, проводилась ли проверка по факту предполагаемого загрязнения озера. Ответ ожидается. В соцсети администрация округа уточнила, что ремонт по утеплению теплотрассы в поселке Искра проводило ООО «Стройотдел», компания начала вывозить демонтированный утеплитель и планирует завершить работы до 26 марта. О саже в воде и работе фильтров информация не уточняется.
Ранее в поселке Искра Звериноголовского округа Курганской области стоимость отопления выросла сразу на 50%. Жители рассказали URA.RU, что жалуются в разные инстанции, но чиновники нарушений не находят. Компания ООО «Стройотдел» приступила к работе в поселке в 2022 году, и работала без утвержденного тарифа на отопление почти два года. В результате чего новый тариф компании не попал под постановление губернатора, ограничивающее предельное поднятие тарифа на 13%. В компании подчеркнули, что работают по утвержденному департаментом тарифу.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Куда уже добралась большая вода в Курганской области? Больше информации по паводку — в telegram-канале «Курганистан».