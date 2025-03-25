Посетитель курганской пиццерии вынес с собой огнетушитель, вместо еды. Видео

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Посетитель пиццерии в Кургане унес с собой огнетушитель
Посетитель пиццерии в Кургане унес с собой огнетушитель Фото:

В одной из пиццерий Кургана неизвестный посетитель вынес с собой огнетушитель. Об этом сообщили сотрудники заведения в официальной группе «Додо Пицца Курган» Видео прозошедшего опубликовали в telegram-канале «Курганистан».

«Напоминаем, что это не просто предмет, а важное средство безопасности, которое может спасти жизни. Кража таких вещей — безответственный поступок», — заявили представители пиццерии. На видео, опубликованном в канале «Курганистан», мужчина около минуты решался — выносить с собой огнетушитель или нет.

Сейчас сотрудники просят вернуть украденный огнетушитель добровольно. Если этого не произойдет, в ближайшее время в полицию будет подано заявление. В заведении подчеркнули, что безопасность — приоритет.

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В одной из пиццерий Кургана неизвестный посетитель вынес с собой огнетушитель. Об этом сообщили сотрудники заведения в официальной группе «Додо Пицца Курган» Видео прозошедшего опубликовали в telegram-канале «Курганистан». «Напоминаем, что это не просто предмет, а важное средство безопасности, которое может спасти жизни. Кража таких вещей — безответственный поступок», — заявили представители пиццерии. На видео, опубликованном в канале «Курганистан», мужчина около минуты решался — выносить с собой огнетушитель или нет. Сейчас сотрудники просят вернуть украденный огнетушитель добровольно. Если этого не произойдет, в ближайшее время в полицию будет подано заявление. В заведении подчеркнули, что безопасность — приоритет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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