В одной из пиццерий Кургана неизвестный посетитель вынес с собой огнетушитель. Об этом сообщили сотрудники заведения в официальной группе «Додо Пицца Курган» Видео прозошедшего опубликовали в telegram-канале «Курганистан».
«Напоминаем, что это не просто предмет, а важное средство безопасности, которое может спасти жизни. Кража таких вещей — безответственный поступок», — заявили представители пиццерии. На видео, опубликованном в канале «Курганистан», мужчина около минуты решался — выносить с собой огнетушитель или нет.
Сейчас сотрудники просят вернуть украденный огнетушитель добровольно. Если этого не произойдет, в ближайшее время в полицию будет подано заявление. В заведении подчеркнули, что безопасность — приоритет.
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