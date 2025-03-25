В Челябинске прошла юбилейная премия «Золотая Лира» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске 25 марта прошло ХХ награждение премии работников культуры «Золотая лира». Как передает корреспондент URA.RU с места событий, в 2025 году приняли решение увеличить сумму выплаты лауреатам в два с половиной раза.

«Люди искусства всегда являлись нашим достоянием и это, безусловно, наша главная ценность. Мы пересмотрели подход и увеличили размер премии до 50 тысяч рублей», — рассказал URA.RU мэр Алексей Лошкин.

Лошкин также подчеркнул необходимость показывать Челябинск не только как промышленный центр, но и прославлять его культурные традиции. Супруга губернатора Алексея Текслера Ирина отметила, что рада решению увеличить размер награждения. Всего в числе лауреатов оказались 13 челябинцев, двое из них уже достигли пенсионного возраста.

«Дорогие работники культуры, я вас обожаю и поздравляю с профессиональным праздником. Благодарю за такую самоотдачу и то, с какой любовью вы занимаетесь своим делом. Культура Южного Урала всегда была на подъеме, только теперь мы это умеем видить, ценить и наслаждаться этим. Я благодарна каждому из вас за этот вклад», — открыла одну из номинаций Ирина Текслер.

За вклад в развитие культурной отрасли наградили Галину Кибиткину. Женщина 30 лет посвятила себя архивной работе. Как она призналась URA.RU, ежедневная работа с документами занимала по десять и более часов.

«Я всегда думала, что „Золотая лира“ — это поэты, художники, а я человек, который занимается всю жизнь использованием архивных документов, и, как краевед, несу свет школьникам и взрослым. „Золотая лира“ стала для меня неожиданной, считала, что это не для меня», — поделилась Кибиткина.

В номинации «Сохранение и развитие народных художественных промыслов и ремесел» победителем стала специалист Челябинского госцентра народного творчества Екатерина Черкасова. А среди талантливой молодежи отметили школьника Тимофея Ратнера. Шестиклассник занимается игрой на флейте в Детской школе искусств №1 (ДШИ).

В номинации за организацию культурно-досуговой деятельности победила педагог дома детской культуры «Ровесник» Елена Карабешкина. Награду за литературное творчество отдали поэтессе и члену союза писателей РФ Зинаиде Дувановой.

В номинации для педагогов лауреатом стала преподаватель музыкально-теоретических дисциплин ДШИ №1 Нина Украинцева, а в пластическом искусстве и дизайне — член ревизионной комиссии и художница Ольга Гладышева.

За музыкальное искусство наградили художественного руководителя Челябинской филармонии Ольгу Селезневу, за хореографическое — балетмейстер-постановщика ДК ЖД Евгению Павлову. В номинации за театральное искусство победила преподаватель Южно-Уральского госинститута искусств Наталья Партолина.

В номинации «Библиотечное дело» отметили заведующую детской библиотекой № 3 им. В. Кузнецова Галину Пильникову. За музейное дело и краеведение был награжден заведующий сектором выставочной работы в госархиве региона Егор Казаков.

Премия «Золотая лира» впервые прошла в Челябинске 20 лет назад. Она была учреждена к 270-летию города для деятелей культуры и искусства, вносящих социально-значимый вклад в развитие этих сфер.