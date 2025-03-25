Депутат Денисенко: в Челябинской области появится региональный оператор КРТ

Председатель комитета заксобрания Челябинской области Алексей Денисенко провел заседание комитета, на котором депутаты поддержали создание регионального оператора комплексного развития территории (КРТ). Механизм КРТ позволяет не только обновлять уже застроенные районы, но и осваивать пустующие перспективные территории. Правительство региона планируется наделить по определению юридического лица — оператора комплексного развития территории.
«В настоящее время рассматривается вопрос о создании такого оператора на базе областного фонда защиты прав дольщиков. Региональный оператор КРТ сможет координировать проекты КРТ муниципального уровня, обеспечивать подготовку и реализацию проектов КРТ регионального значения, а также воплотить в жизнь комплексный подход по привлечению в КРТ дополнительных инструментов финансирования», — сообщил вице-спикер заксобрания Андрей Шмидт.
Сегодня механизм комплексного развития территорий планируется к реализации в десяти муниципальных образованиях Челябинской области. Из 97 территорий, планируемых под КРТ, уже приняты решение по 33-м, а в отношении 17 территорий заключены договоры о КРТ и определен застройщик. Проект закона «О комплексном развитии территории в Челябинской области» внесен губернатором региона. Денисенко сообщил, что комитет поддержал законопроект и рекомендовал заксобранию принять проект закона в трех чтениях на ближайшем заседании. Оно состоится 27 марта.
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