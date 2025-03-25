Путин озвучил главное условие ротации мобилизованных

Путин: условия ротации мобилизованных будут зависеть от ситуации на фронте
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Путин заявил, что многие военнослужащие стали профессионалами своего дела
Путин заявил, что многие военнослужащие стали профессионалами своего дела Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Ротации мобилизованных военнослужащих будут зависеть от ситуации на линии боевого соприкосновения. Об этом сообщил президент России Владимир Путин

«Вопрос о ротации мобилизованных военнослужащих стоит остро, но решения будут приниматься исходя из реалий», — заявил Путин. Его слова прозвучали во время заседания Совета по культуре и искусству в режиме видеоконференции.

Глава государства также отметил, что многие из мобилизованных за время службы превратились в профессиональных военных. «Никто их уже не называет какими-нибудь там мобиками», — добавил он.

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Ротации мобилизованных военнослужащих будут зависеть от ситуации на линии боевого соприкосновения. Об этом сообщил президент России Владимир Путин.  «Вопрос о ротации мобилизованных военнослужащих стоит остро, но решения будут приниматься исходя из реалий», — заявил Путин. Его слова прозвучали во время заседания Совета по культуре и искусству в режиме видеоконференции. Глава государства также отметил, что многие из мобилизованных за время службы превратились в профессиональных военных. «Никто их уже не называет какими-нибудь там мобиками», — добавил он.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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