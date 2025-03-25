Путин озвучил главное условие ротации мобилизованных

Ротации мобилизованных военнослужащих будут зависеть от ситуации на линии боевого соприкосновения. Об этом сообщил президент России Владимир Путин.
«Вопрос о ротации мобилизованных военнослужащих стоит остро, но решения будут приниматься исходя из реалий», — заявил Путин. Его слова прозвучали во время заседания Совета по культуре и искусству в режиме видеоконференции.
Глава государства также отметил, что многие из мобилизованных за время службы превратились в профессиональных военных. «Никто их уже не называет какими-нибудь там мобиками», — добавил он.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.