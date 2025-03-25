Мэрия Екатеринбурга введет новые ограничения для самокатчиков

Мэрия Екатеринбурга планирует к основным ограничениям добавить запрет езды на электросамокатах на набережной реки Исеть около «УГМК-Арены». Об этом в ходе общения с журналистами рассказал глава города Алексей Орлов, передает корреспондент URA.RU.
«У нас в прошлом году были заключены соглашения [с кершеринговыми компаниями], определены локации, где снижена скорость, а где вообще запрещено движение. Мы сейчас будем дополнительные локации предлагать в это соглашение включить — такие, как набережная возле ледовой арены („УГМК-Арены“ — прим. ред). Потому что я абсолютно уверен, что на мероприятия многие будут пытаться попасть как раз на самокатах. А это небезопасно для других участников, для пешеходов», — объяснил Орлов. Первое совещание мэра с операторами, предоставляющими в прокат самокаты, состоится 28 марта.
Орлов также подчеркнул, что полного запрета на езду на самокате в городе не будет. Ограничения введут только там, где большое скопление людей, где есть риск столкновения у любителей такого вида транспорта с детьми, с мамами с колясками.
Летом 2024 года электросамокатами нельзя было пользоваться в ЦПКиО имени Маяковского, в парке «Зеленая роща», «Уралмаш», «Эльмаш», имени Энгельса, в Дендропарке на улице 8 Марта, в Преображенском парке (между Птицей счастья и берегом реки Патрушихи), а также на мосту через реку Исеть по улице Челюскинцев (в направлении переулка Красного) и на Олимпийской набережной (от моста на улице Челюскинцев до ДИВСа). Кроме того, было введено ограничение скорости до 10 км/ч на набережной городского пруда, на площади 1905 года, на улицах Вайнера, Попова (от Вайнера до Хохрякова), до 15 км/ч — практически во всех парковых зонах, до 20 км/ч ограничили езду на самокатах в периметре улиц 8 Марта — Радищева — набережная реки Исеть — Малышева.
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