Мэрия Екатеринбурга показала финальную карту с запретами для самокатчиков

Администрация официально опубликовала карту с финальными запретами и ограничениями для пользователей электросамокатов в Екатеринбурге, подписав соглашение с представителями кикшеринга. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.
Электросамокатами нельзя будет пользоваться в ЦПКиО имени Маяковского, парке «Зеленая роща», парке «Уралмаш», парке «Эльмаш», парке имени Энгельса; Дендропарке, в части Преображенского парка, на мосту через реку Исеть по улице Челюскинцев, на Олимпийской набережной. Эти зоны отмечены красным цветом на карте.
На территории, отмеченной фиолетовым цветом, нельзя будет разогнаться больше 10 километров в час. В оранжевой зоне не более 15 км/ч, в зеленой нельзя превысить 20 км/ч. В остальных местах самокат сможет разгоняться до 25 километров в час.
Ограничения вступят в силу 24 июня. В этот день чиновники и представители кикшеринговых сервисов обменяются подлинниками подписанного документа. Первую карту публиковал telegram-канал, который администрирует пресс-служба мэрии. На тот момент она выглядела иначе — на ней было больше отмеченных территорий.
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