Актер, сыгравший Глухаря, стал народным артистом России

Президент России Владимир Путин присвоил звание народного артиста РФ Максиму Аверину, известному по роли Глухаря в популярном сериале, и Александру Олешко. Указ опубликован на официальном портале правовой информации.
«За большие заслуги в развитии кинематографического, театрального, хореографического, циркового и эстрадного искусства присвоить почетное звание „Народный артист Российской Федерации“ Аверину Максиму Викторовичу», — говорится в документе. Вместе с ним звания удостоился Александр Олешко, актер и эстрадный деятель, член Международного союза деятелей эстрадного искусства. Оба артиста отмечены за многолетний вклад в российскую культуру.
Популярность Аверину принесли сериалы «Глухарь» и «Склифосовский», где он сыграл капитана Сергея Глухарева и хирурга Олега Брагина соответственно. На настоящий момент в его фильмографии более 80 работ. Олешко же снимался в таких картинах, как «Папины дочки», «Роковые яйца», «Остановка по требованию» и многих других.
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