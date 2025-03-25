Актер, сыгравший Глухаря, стал народным артистом России

Путин присвоил звание народного артиста РФ Максиму Аверину и Александру Олешко
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Путин наградил Максима Аверина за его вклад в развитие искусства
Путин наградил Максима Аверина за его вклад в развитие искусства Фото:

Президент России Владимир Путин присвоил звание народного артиста РФ Максиму Аверину, известному по роли Глухаря в популярном сериале, и Александру Олешко. Указ опубликован на официальном портале правовой информации.

«За большие заслуги в развитии кинематографического, театрального, хореографического, циркового и эстрадного искусства присвоить почетное звание „Народный артист Российской Федерации“ Аверину Максиму Викторовичу», — говорится в документе. Вместе с ним звания удостоился Александр Олешко, актер и эстрадный деятель, член Международного союза деятелей эстрадного искусства. Оба артиста отмечены за многолетний вклад в российскую культуру.

Популярность Аверину принесли сериалы «Глухарь» и «Склифосовский», где он сыграл капитана Сергея Глухарева и хирурга Олега Брагина соответственно. На настоящий момент в его фильмографии более 80 работ. Олешко же снимался в таких картинах, как «Папины дочки», «Роковые яйца», «Остановка по требованию» и многих других. 

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Президент России Владимир Путин присвоил звание народного артиста РФ Максиму Аверину, известному по роли Глухаря в популярном сериале, и Александру Олешко. Указ опубликован на официальном портале правовой информации. «За большие заслуги в развитии кинематографического, театрального, хореографического, циркового и эстрадного искусства присвоить почетное звание „Народный артист Российской Федерации“ Аверину Максиму Викторовичу», — говорится в документе. Вместе с ним звания удостоился Александр Олешко, актер и эстрадный деятель, член Международного союза деятелей эстрадного искусства. Оба артиста отмечены за многолетний вклад в российскую культуру. Популярность Аверину принесли сериалы «Глухарь» и «Склифосовский», где он сыграл капитана Сергея Глухарева и хирурга Олега Брагина соответственно. На настоящий момент в его фильмографии более 80 работ. Олешко же снимался в таких картинах, как «Папины дочки», «Роковые яйца», «Остановка по требованию» и многих других. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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