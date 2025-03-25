Бывшего начальника УКС Кургана Минина вызовут в еще один суд по скандальной школе

Гособвинение приняло решение вызвать в суд по делу об объекте строительства самой большой школы Кургана экс-директора управления капстроительства города Игоря Минина. Он должен будет дать показания о роли застройщика Артура Седого, строившего скандальный объект и обвиняющегося в мошенничестве. Об этом сообщает корреспондент URA.RU, узнавший об этом на заседании.
«Сторона обвинения приняла решение вызвать свидетелем Игоря Минина. Просим вызвать его для дачи показаний», — сообщил прокурор Александр Большаков. Обвинение считает важным допросить Минина прежде некоторых иных свидетелей по делу.
Экс-директор УКС являлся заказчиком, а впоследствии техническим заказчиком при строительстве школы на 1500 мест. Интересным событием будет встреча сразу двух обвиняемых по делу о скандальной школе — Минина параллельно судят по схожему обвинению с Седым. Следствие считает, что экс-чиновник подписал документы на оплату оборудования по школе, которое пришлось докупать. Минину вменяют превышение полномочий с ущербом более 11 миллионов рублей.
Застройщика Седого судят из-за тех же якобы найденных нарушений при строительстве школы, лишь указана статья о мошенничестве в особо крупном размере. И Минин и Седой свою вину отрицают.
Ранее URA.RU сообщало, что застройщик Седой выступил на суде по делу Минина свидетелем. Показания бизнесмен давал по ВКС. Он сообщил, что несмотря на заявления следственных органов, не понес на стройке ущерба.
Самая большая школа на 1500 мест была сдана в Кургане, несмотря на ряд трудностей. В ходе ее строительства московский генподрядчик не смог выполнять свои обязательства, и с ним был расторгнут контракт. Выполнять работы согласился местный застройщик. С увеличением сроков и стоимости контракта объект удалось сдать, и теперь в школе учатся дети из Заозерного жилого массива и других районов города.
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