24 января 2024

Субподрядчиков торопят со строительством самой большой школы в Кургане. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
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Строительство школы в Заозерном. Курган, школа, заозерный, стройка
Строителей торопят быстрее достраивать школу в Заозерном Фото:

В Кургане от субподрядчиков требуют ускорить темпы строительства школы на 1500 мест в 12 микрорайоне Заозерный. Об этом URA.RU рассказали источники из сферы строительства. Ранее сообщалось, что несмотря на незавершенные работы, в школу начали завозить мебель и оборудование.

«Субподрядчиков торопят по школе. Собирают по несколько раз в день на совещания. Требуют срочно ускорить темпы строительства и быстрее сдать объект. Сейчас много работы остается по центральной части школы, еще закончены не все отделочные работы», — рассказал инсайдер. Другой источник отметил, что несмотря на спешку, работникам до сих пор не сообщили конкретных сроков сдачи школы.

URA.RU направило запросы по теме в пресс-службу администрации города Кургана и генподрядчика. На момент публикации новости ответы не поступили.

Изначально объект должны были завершить в конце декабря 2023 года, но из-за срывов графика работ все перенеслось на новый год. Инсайдеры агентства сообщали, что строительство школы планируют закончить в феврале. Генподрядчиком объекта выступает предприятие «Курганстальмост», которое взялось за проект после ухода московской фирмы «Авиапромстрой». Сейчас стоимость строительства школы на 1500 мест превышает 1,5 млрд рублей.

Также за время строительства произошла смена заказчика объекта. На смену УКСа отвечать за школу была поставлена школа №52. Сначала в лице директора Людмилы Алешковой, а после ее увольнения — Натальи Абориной. На фоне проблем со сдачей школы прошли проверки силовиков. В ходе одной из них был задержан экс-руководитель УКСа Игорь Минин, которого обвинили в превышении полномочий при оплате материалов. В суде чиновник свою вину не признал. После ареста на его места врио начальника поставили руководителя Транспортного управления Кургана Павла Коваленко, но чиновник не захотел подписывать документы по проблемной школе и ушел в отставку с обоих должностей.

Школа в заозерном. Курган
Субподрядчиков торопят со строительством школы в Заозерном районе
Фото:
Строительство школы в Заозерном. Курган
Строителям необходимо срочно доделать центральную часть здания и крыльца
Фото:
Строительство школы в Заозерном. Курган
На объекте продолжаются отделочные работы внутри и снаружи здания
Фото:
Строительство школы в Заозерном. Курган
Чиновники, заказчик и генподрядчик регулярно проводят совещания по вопросам окончания строительства школы
Фото:
Строительство школы в Заозерном. Курган
Ранее инсайдеры сообщали, что школу хотят сдать в феврале
Фото:
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В Кургане от субподрядчиков требуют ускорить темпы строительства школы на 1500 мест в 12 микрорайоне Заозерный. Об этом URA.RU рассказали источники из сферы строительства. Ранее сообщалось, что несмотря на незавершенные работы, в школу начали завозить мебель и оборудование. «Субподрядчиков торопят по школе. Собирают по несколько раз в день на совещания. Требуют срочно ускорить темпы строительства и быстрее сдать объект. Сейчас много работы остается по центральной части школы, еще закончены не все отделочные работы», — рассказал инсайдер. Другой источник отметил, что несмотря на спешку, работникам до сих пор не сообщили конкретных сроков сдачи школы. URA.RU направило запросы по теме в пресс-службу администрации города Кургана и генподрядчика. На момент публикации новости ответы не поступили. Изначально объект должны были завершить в конце декабря 2023 года, но из-за срывов графика работ все перенеслось на новый год. Инсайдеры агентства сообщали, что строительство школы планируют закончить в феврале. Генподрядчиком объекта выступает предприятие «Курганстальмост», которое взялось за проект после ухода московской фирмы «Авиапромстрой». Сейчас стоимость строительства школы на 1500 мест превышает 1,5 млрд рублей. Также за время строительства произошла смена заказчика объекта. На смену УКСа отвечать за школу была поставлена школа №52. Сначала в лице директора Людмилы Алешковой, а после ее увольнения — Натальи Абориной. На фоне проблем со сдачей школы прошли проверки силовиков. В ходе одной из них был задержан экс-руководитель УКСа Игорь Минин, которого обвинили в превышении полномочий при оплате материалов. В суде чиновник свою вину не признал. После ареста на его места врио начальника поставили руководителя Транспортного управления Кургана Павла Коваленко, но чиновник не захотел подписывать документы по проблемной школе и ушел в отставку с обоих должностей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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