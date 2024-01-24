Субподрядчиков торопят со строительством самой большой школы в Кургане. Инсайд

25 января 2024 в 07:45 Размер текста - 17 +

Строителей торопят быстрее достраивать школу в Заозерном Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане от субподрядчиков требуют ускорить темпы строительства школы на 1500 мест в 12 микрорайоне Заозерный. Об этом URA.RU рассказали источники из сферы строительства. Ранее сообщалось, что несмотря на незавершенные работы, в школу начали завозить мебель и оборудование. «Субподрядчиков торопят по школе. Собирают по несколько раз в день на совещания. Требуют срочно ускорить темпы строительства и быстрее сдать объект. Сейчас много работы остается по центральной части школы, еще закончены не все отделочные работы», — рассказал инсайдер. Другой источник отметил, что несмотря на спешку, работникам до сих пор не сообщили конкретных сроков сдачи школы. URA.RU направило запросы по теме в пресс-службу администрации города Кургана и генподрядчика. На момент публикации новости ответы не поступили. Изначально объект должны были завершить в конце декабря 2023 года, но из-за срывов графика работ все перенеслось на новый год. Инсайдеры агентства сообщали, что строительство школы планируют закончить в феврале. Генподрядчиком объекта выступает предприятие «Курганстальмост», которое взялось за проект после ухода московской фирмы «Авиапромстрой». Сейчас стоимость строительства школы на 1500 мест превышает 1,5 млрд рублей. Также за время строительства произошла смена заказчика объекта. На смену УКСа отвечать за школу была поставлена школа №52. Сначала в лице директора Людмилы Алешковой, а после ее увольнения — Натальи Абориной. На фоне проблем со сдачей школы прошли проверки силовиков. В ходе одной из них был задержан экс-руководитель УКСа Игорь Минин, которого обвинили в превышении полномочий при оплате материалов. В суде чиновник свою вину не признал. После ареста на его места врио начальника поставили руководителя Транспортного управления Кургана Павла Коваленко, но чиновник не захотел подписывать документы по проблемной школе и ушел в отставку с обоих должностей. Субподрядчиков торопят со строительством школы в Заозерном районе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Строителям необходимо срочно доделать центральную часть здания и крыльца Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На объекте продолжаются отделочные работы внутри и снаружи здания Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Чиновники, заказчик и генподрядчик регулярно проводят совещания по вопросам окончания строительства школы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Ранее инсайдеры сообщали, что школу хотят сдать в феврале Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Кургане от субподрядчиков требуют ускорить темпы строительства школы на 1500 мест в 12 микрорайоне Заозерный. Об этом URA.RU рассказали источники из сферы строительства. Ранее сообщалось, что несмотря на незавершенные работы, в школу начали завозить мебель и оборудование. «Субподрядчиков торопят по школе. Собирают по несколько раз в день на совещания. Требуют срочно ускорить темпы строительства и быстрее сдать объект. Сейчас много работы остается по центральной части школы, еще закончены не все отделочные работы», — рассказал инсайдер. Другой источник отметил, что несмотря на спешку, работникам до сих пор не сообщили конкретных сроков сдачи школы. URA.RU направило запросы по теме в пресс-службу администрации города Кургана и генподрядчика. На момент публикации новости ответы не поступили. Изначально объект должны были завершить в конце декабря 2023 года, но из-за срывов графика работ все перенеслось на новый год. Инсайдеры агентства сообщали, что строительство школы планируют закончить в феврале. Генподрядчиком объекта выступает предприятие «Курганстальмост», которое взялось за проект после ухода московской фирмы «Авиапромстрой». Сейчас стоимость строительства школы на 1500 мест превышает 1,5 млрд рублей. Также за время строительства произошла смена заказчика объекта. На смену УКСа отвечать за школу была поставлена школа №52. Сначала в лице директора Людмилы Алешковой, а после ее увольнения — Натальи Абориной. На фоне проблем со сдачей школы прошли проверки силовиков. В ходе одной из них был задержан экс-руководитель УКСа Игорь Минин, которого обвинили в превышении полномочий при оплате материалов. В суде чиновник свою вину не признал. После ареста на его места врио начальника поставили руководителя Транспортного управления Кургана Павла Коваленко, но чиновник не захотел подписывать документы по проблемной школе и ушел в отставку с обоих должностей.