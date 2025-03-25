«Не трогайте его»: в Екатеринбурге таинственно пропал головорез из ОПГ «Центр»

Три охранника похитили члена ОПГ «Центр» в Екатеринбурге

26 марта 2025 в 09:30 Размер текста - 17 +

Юрия Чуприянова увезли зимой 2013 года, его тело так и не нашли Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Криминальная хроника Екатеринбурга В Екатеринбурге 12 лет назад загадочно пропал Юрий Чуприянов, некогда участник мощной преступной группировки «Центр». По одной из версий, его мог убить бывший соратник — Сергей Горшунов по прозвищу Сына, которого называют выходцем «центровых» и даже одним из лидеров банды (сам Горшунов связь с криминалом отрицает). Тело Чуприянова так и не нашли, а Горшунов, предположительно, скрылся. Родные пропавшего признались URA.RU, что хотят добиться повторного разбирательства по делу. Кто такой Чуприянов Юрий в цирке с медведем на руках Фото: личный архив Ивана Чуприянова Юрий родился в 1972 году. Он занимался боксом. Официально нигде не работал. Когда поступил в вуз, познакомился там с Горшуновым — и тогда же стал вливаться в криминальную тусовку. «У нас с Юркой были напряженные отношения. Он меня не признавал. Они были крутыми, занимались рэкетом. А я ему всегда пытался внушить, что ни к чему хорошему это не приведет. А он меня вообще не понимал», — вспоминает Иван, старший брат Юрия. По университету ходила дурная слава о Чуприянове. «Они у любого могли просто взять и забрать одежду, деньги и остальное. Один раз, помню, нашей маме позвонил преподаватель. Жалуется: „Юра сказал, что если я поставлю ему незачет или двойку, он прибьет меня“», — говорит Иван. Доучиться у Юрия не получилось. Он плотно связался с криминалом. Его брат вспоминает, что Юрий поначалу командовал бригадами несовершеннолетних, а затем стал приближенным Горшунова. «К примеру, Горшунову кто-то скажет что-то обидное, так он только свистнет и все прибегут: брат мой, другие парни. Придут с битами, разворотят все, уйдут», — описывает Чуприянов. Источник URA.RU, близкий к силовым структурам, добавил, что у Юрия была и собственная бригада. Также, по его словам, у него якобы было прозвище — Диллинджер. Иван и Юрий (справа) Фото: личный архив Ивана Чуприянова Ссора с Горшуновым Сергей Горшунов (справа) Фото: книга «Ловцы банд. Место встречи…» / ИД «Коммерсант-Урал» Горшунова называли дерзким. Он был одним из приближенных бывшего лидера «центровых» Михаила Кучина. Считается, что после его смерти (был застрелен возле своего дома в 1993-м) Сергей якобы возглавил ОПГ «Центр». По словам Ивана, разлад между его братом и Горшуновым мог произойти из-за дележки долей тогда только-только набиравшей обороты компании «Золотое яблоко». «Юра и Горшунов были учредителями, а потом [Сына] всех кинул. Между ними произошел конфликт», — сказал Иван. После этого Горшунов якобы заявил Юрию, чтобы тот «ходил и оглядывался». За месяц до пропажи Чуприянов говорил Ивану, что за ним устроили слежку. «Юрка спортом занимался. Он рассказывал мне, что как-то бежал по Зеленой роще и увидел Горшунова, который стоял спиной к нему. Юра подбежал к нему, а тот присел [от испуга] и руками лицо закрыл. Он подумал, что Юра его убивать бежал. А Юра думал, что Горшунов тогда уже в Эмиратах прятался. А тот ответил: „Нет, я здесь, все нормально. Дела порешал“». Нападение на Чуприянова Юрий Чуприянов (слева) с другом (Иван уверяет, что это тоже некий «авторитет») Фото: личный архив Ивана Чуприянова Юрий пропал 9 февраля 2013 года — за девять дней до своего дня рождения. По словам его матери Нины, на него напали трое мужчин в форме охранников. Это произошло в подъезде дома на улице Московской. Свидетелем нападения стала соседка, знает Иван. «Позже моей маме она рассказала, что видела. Она услышала шум, выскочила в подъезд и крикнула: „Не трогайте его“. А ей в ответ: „Закройте дверь, работает ОБЭП“ (отдел по борьбе с экономическими преступлениями — прим. ред.). Я потом думал, какой еще ОБЭП? Они с экономическими преступлениями работают, а у Юрки не было предприятий, у него ничего не было, он ходил, деньги занимал. Соседка зашла, а Юру утащили на улицу и больше его никто не видел. Тело так и не нашли», — говорит Иван. Охранники, которых подозревают родные, могли работать в ЧОПе, связанном с Горшуновым. Уголовное дело по статье «Убийство» так и не было возбуждено. «Я встречался со следователями, мне говорили: „Нет тела — нет дела“. Они (сыщики — прим. ред.) отметили у себя, что он пропал без вести, и не искали», — рассказывает Иван. Тогда следователи возбудили дело по статье 126 УК РФ (Похищение). Но через три года расследование приостановили. Где сейчас находится Горшунов, неизвестно. Чуприяновы считают, что он скрылся за пределами РФ. В 2018-м Нина обратилась в суд, чтобы признать сына умершим. Это было нужно для снятия его с регистрационного учета. Но она и Иван до сих пор надеются, что правоохранители вернутся к истории и разберутся в ней. Юрий Чуприянов (слева) с товарищами Фото: личный архив Ивана Чуприянова Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге 12 лет назад загадочно пропал Юрий Чуприянов, некогда участник мощной преступной группировки «Центр». По одной из версий, его мог убить бывший соратник — Сергей Горшунов по прозвищу Сына, которого называют выходцем «центровых» и даже одним из лидеров банды (сам Горшунов связь с криминалом отрицает). Тело Чуприянова так и не нашли, а Горшунов, предположительно, скрылся. Родные пропавшего признались URA.RU, что хотят добиться повторного разбирательства по делу. Юрий родился в 1972 году. Он занимался боксом. Официально нигде не работал. Когда поступил в вуз, познакомился там с Горшуновым — и тогда же стал вливаться в криминальную тусовку. «У нас с Юркой были напряженные отношения. Он меня не признавал. Они были крутыми, занимались рэкетом. А я ему всегда пытался внушить, что ни к чему хорошему это не приведет. А он меня вообще не понимал», — вспоминает Иван, старший брат Юрия. По университету ходила дурная слава о Чуприянове. «Они у любого могли просто взять и забрать одежду, деньги и остальное. Один раз, помню, нашей маме позвонил преподаватель. Жалуется: „Юра сказал, что если я поставлю ему незачет или двойку, он прибьет меня“», — говорит Иван. Доучиться у Юрия не получилось. Он плотно связался с криминалом. Его брат вспоминает, что Юрий поначалу командовал бригадами несовершеннолетних, а затем стал приближенным Горшунова. «К примеру, Горшунову кто-то скажет что-то обидное, так он только свистнет и все прибегут: брат мой, другие парни. Придут с битами, разворотят все, уйдут», — описывает Чуприянов. Источник URA.RU, близкий к силовым структурам, добавил, что у Юрия была и собственная бригада. Также, по его словам, у него якобы было прозвище — Диллинджер. Горшунова называли дерзким. Он был одним из приближенных бывшего лидера «центровых» Михаила Кучина. Считается, что после его смерти (был застрелен возле своего дома в 1993-м) Сергей якобы возглавил ОПГ «Центр». По словам Ивана, разлад между его братом и Горшуновым мог произойти из-за дележки долей тогда только-только набиравшей обороты компании «Золотое яблоко». «Юра и Горшунов были учредителями, а потом [Сына] всех кинул. Между ними произошел конфликт», — сказал Иван. После этого Горшунов якобы заявил Юрию, чтобы тот «ходил и оглядывался». За месяц до пропажи Чуприянов говорил Ивану, что за ним устроили слежку. «Юрка спортом занимался. Он рассказывал мне, что как-то бежал по Зеленой роще и увидел Горшунова, который стоял спиной к нему. Юра подбежал к нему, а тот присел [от испуга] и руками лицо закрыл. Он подумал, что Юра его убивать бежал. А Юра думал, что Горшунов тогда уже в Эмиратах прятался. А тот ответил: „Нет, я здесь, все нормально. Дела порешал“». Юрий пропал 9 февраля 2013 года — за девять дней до своего дня рождения. По словам его матери Нины, на него напали трое мужчин в форме охранников. Это произошло в подъезде дома на улице Московской. Свидетелем нападения стала соседка, знает Иван. «Позже моей маме она рассказала, что видела. Она услышала шум, выскочила в подъезд и крикнула: „Не трогайте его“. А ей в ответ: „Закройте дверь, работает ОБЭП“ (отдел по борьбе с экономическими преступлениями — прим. ред.). Я потом думал, какой еще ОБЭП? Они с экономическими преступлениями работают, а у Юрки не было предприятий, у него ничего не было, он ходил, деньги занимал. Соседка зашла, а Юру утащили на улицу и больше его никто не видел. Тело так и не нашли», — говорит Иван. Охранники, которых подозревают родные, могли работать в ЧОПе, связанном с Горшуновым. Уголовное дело по статье «Убийство» так и не было возбуждено. «Я встречался со следователями, мне говорили: „Нет тела — нет дела“. Они (сыщики — прим. ред.) отметили у себя, что он пропал без вести, и не искали», — рассказывает Иван. Тогда следователи возбудили дело по статье 126 УК РФ (Похищение). Но через три года расследование приостановили. Где сейчас находится Горшунов, неизвестно. Чуприяновы считают, что он скрылся за пределами РФ. В 2018-м Нина обратилась в суд, чтобы признать сына умершим. Это было нужно для снятия его с регистрационного учета. Но она и Иван до сих пор надеются, что правоохранители вернутся к истории и разберутся в ней.