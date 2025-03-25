Россия и США показали список объектов, которые теперь нельзя атаковать

Представители РФ и Соединенных Штатов утвердили список российских и украинских объектов, по которым нельзя наносить удары. Об этом сообщили в Кремле.
«Россия и США согласились разработать меры по реализации договоренностей президентов двух стран о запрете ударов по объектам энергетики России и Украины сроком на 30 суток. Срок начинается с 18 марта 2025 года, с возможностью продления и выхода из договоренности в случае ее несоблюдения одной из сторон», — сообщается на официальном сайте Кремля.
Уточняется, что в список вошли нефтеперерабатывающие предприятия, атомные электростанции, дамбы гидроэлектростанций. Также нельзя атаковать нефтепроводы, газопроводы и хранилища, включая насосные станции. Стороны договорились не подвергать ударам вырабатывающую и передающую электричество инфраструктуру, включая электростанции, подстанции, трансформаторы и распределители.
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