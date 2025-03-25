25 марта 2025

Когда каток вернется на главную площадь Екатеринбурга

В Екатеринбурге каток на площади 1905 года снова откроется в ноябре
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытие катка на Площади 1905 года. Екатеринбург, каток, площадь 1905 года, лед
Площадка возобновит работу в ноябре Фото:

Каток на площади 1905 года в Екатеринбурге возобновит работу в ноябре 2025-го. Об этом на заседании Совета активной молодежи рассказал мэр Алексей Орлов, передает корреспондент URA.RU.

«До ноября месяца пройдет очень много мероприятий общественных и, в общем-то, как парковка эта площадь будет использоваться либо на минимальных объемах, либо не будет использоваться вообще. Здесь как уже скажет население, потому что мы сейчас эту работу ведем. На реализацию проектов на площади часть туристического налога возможно будет и направить», — заявил Орлов.

Впервые в новейшей истории Екатеринбурга каток на площади открылся 21 декабря 2024-го и проработал до 9 марта. За это время локацию успели посетить порядка 80 тысяч горожан. А новогодний ледовый городок перенесли с площади в Исторический сквер.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Каток на площади 1905 года в Екатеринбурге возобновит работу в ноябре 2025-го. Об этом на заседании Совета активной молодежи рассказал мэр Алексей Орлов, передает корреспондент URA.RU. «До ноября месяца пройдет очень много мероприятий общественных и, в общем-то, как парковка эта площадь будет использоваться либо на минимальных объемах, либо не будет использоваться вообще. Здесь как уже скажет население, потому что мы сейчас эту работу ведем. На реализацию проектов на площади часть туристического налога возможно будет и направить», — заявил Орлов. Впервые в новейшей истории Екатеринбурга каток на площади открылся 21 декабря 2024-го и проработал до 9 марта. За это время локацию успели посетить порядка 80 тысяч горожан. А новогодний ледовый городок перенесли с площади в Исторический сквер.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...