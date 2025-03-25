Когда каток вернется на главную площадь Екатеринбурга

В Екатеринбурге каток на площади 1905 года снова откроется в ноябре

26 марта 2025 в 00:34 Размер текста - 17 +

Площадка возобновит работу в ноябре Фото: Анастасия Соргина © URA.RU Каток на площади 1905 года в Екатеринбурге возобновит работу в ноябре 2025-го. Об этом на заседании Совета активной молодежи рассказал мэр Алексей Орлов, передает корреспондент URA.RU. «До ноября месяца пройдет очень много мероприятий общественных и, в общем-то, как парковка эта площадь будет использоваться либо на минимальных объемах, либо не будет использоваться вообще. Здесь как уже скажет население, потому что мы сейчас эту работу ведем. На реализацию проектов на площади часть туристического налога возможно будет и направить», — заявил Орлов. Впервые в новейшей истории Екатеринбурга каток на площади открылся 21 декабря 2024-го и проработал до 9 марта. За это время локацию успели посетить порядка 80 тысяч горожан. А новогодний ледовый городок перенесли с площади в Исторический сквер. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Каток на площади 1905 года в Екатеринбурге возобновит работу в ноябре 2025-го. Об этом на заседании Совета активной молодежи рассказал мэр Алексей Орлов, передает корреспондент URA.RU. «До ноября месяца пройдет очень много мероприятий общественных и, в общем-то, как парковка эта площадь будет использоваться либо на минимальных объемах, либо не будет использоваться вообще. Здесь как уже скажет население, потому что мы сейчас эту работу ведем. На реализацию проектов на площади часть туристического налога возможно будет и направить», — заявил Орлов. Впервые в новейшей истории Екатеринбурга каток на площади открылся 21 декабря 2024-го и проработал до 9 марта. За это время локацию успели посетить порядка 80 тысяч горожан. А новогодний ледовый городок перенесли с площади в Исторический сквер.