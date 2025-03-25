25 марта 2025

Путин отметил пермяков званиями и наградами за трудовые успехи

Президент России подписал указы о награждении госнаградами жителей Прикамья
© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Путин представил к награде 9 жителей Пермского края
Владимир Путин представил к награде 9 жителей Пермского края Фото:

Президент России Владимир Путин представил к наградам жителей Пермского края за значительные достижения в различных сферах. Соответствующие указы глава государства подписал 25 марта.

«За большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей присвоить звание „Мать-героиня“ Виктории Циркуновой. За заслуги в профессиональном становлении молодых специалистов и активную наставническую деятельность наградить знаком отличия „За наставничество“ Михаила Кутявина, диспетчера маневрового железнодорожной станции Чусовская Пермского центра организации работы железнодорожных станций Свердловской дирекции управления движением Центральной дирекции управления движением — филиала ОАО „РЖД“, — говорится в документе.

  • Почетное звание «Заслуженный машиностроитель Российской Федерации» присвоено Петру Черных, токарю Лысьвенского завода тяжелого электрического машиностроения «Привод», за заслуги в области машиностроения и многолетнюю добросовестную работу.
  • Павел Фокин, министр труда и социальной защиты Пермского края, удостоен звания «Заслуженный работник социальной защиты населения Российской Федерации» за его заслуги в области социальной защиты населения и долгую преданную службу в этой сфере.
  • Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награжден Владимир Невакшенов, директор ООО «Дина».
  • Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени отмечен Роман Энгаус, заместитель главного врача и руководитель регионального сосудистого центра ГБУЗ Пермского края «Городская клиническая больница им. С. Н. Гринберга».
  • Художник Валентин Жданов, член Пермского отделения Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России», награжден медалью «За труды в культуре и искусстве».
  • Почетное звание «Заслуженный металлург Российской Федерации» присвоено Андрею Махнутину, начальнику производства АО «Чусовской металлургический завод», за его заслуги в области металлургической промышленности и многолетний добросовестный труд.
  • Алексей Никифоров, президент Пермской краевой общественной организации «Гандбольный клуб Пермские медведи», получил почетное звание «Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации» за заслуги в области физической культуры и спорта и многолетнюю добросовестную работу. 

Ранее URA.RU сообщило, что Путин наградил министра образования и науки Пермского края Раису Кассину знаком отличия. Чиновница удостоилась награды за безупречную службу. 

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Президент России Владимир Путин представил к наградам жителей Пермского края за значительные достижения в различных сферах. Соответствующие указы глава государства подписал 25 марта. «За большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей присвоить звание „Мать-героиня“ Виктории Циркуновой. За заслуги в профессиональном становлении молодых специалистов и активную наставническую деятельность наградить знаком отличия „За наставничество“ Михаила Кутявина, диспетчера маневрового железнодорожной станции Чусовская Пермского центра организации работы железнодорожных станций Свердловской дирекции управления движением Центральной дирекции управления движением — филиала ОАО „РЖД“, — говорится в документе. Ранее URA.RU сообщило, что Путин наградил министра образования и науки Пермского края Раису Кассину знаком отличия. Чиновница удостоилась награды за безупречную службу. 
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