25 марта 2025

Путин поощрил шестерых сотрудников дочки «Лукойла» из ХМАО

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Шестеро сотрудников «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» получат поощрение от путина
Шестеро сотрудников «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» получат поощрение от путина Фото:

Владимир Путин наградил почетной грамотой президента РФ за успехи и многолетнюю работу шестерых сотрудников «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь». Распоряжение о поощрении опубликовано на портале правовой информации.

«Распоряжение президента РФ о поощрении. За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу наградить почетной грамотой президента РФ», — написано в документе.

Грамоты получат: распределитель работ в «Повхнефтегазе» Наталья Абалихина, замгендиректора «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» Вадим Балыкин, директор «Лангеаснефтегаз» Денис Мухаметов и лаборант химанализа в «Урайнефтегазе» Лариса Лазарева. Также поощрение получат замдиректора по производству — начальник службы «Повхнефтегаза» Александр Иорданский и замдиректора по обеспечению производства в «Когалымнефтегазе» Сергей Фильченко.

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Владимир Путин наградил почетной грамотой президента РФ за успехи и многолетнюю работу шестерых сотрудников «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь». Распоряжение о поощрении опубликовано на портале правовой информации. «Распоряжение президента РФ о поощрении. За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу наградить почетной грамотой президента РФ», — написано в документе. Грамоты получат: распределитель работ в «Повхнефтегазе» Наталья Абалихина, замгендиректора «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» Вадим Балыкин, директор «Лангеаснефтегаз» Денис Мухаметов и лаборант химанализа в «Урайнефтегазе» Лариса Лазарева. Также поощрение получат замдиректора по производству — начальник службы «Повхнефтегаза» Александр Иорданский и замдиректора по обеспечению производства в «Когалымнефтегазе» Сергей Фильченко.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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