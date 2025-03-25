Путин поощрил шестерых сотрудников дочки «Лукойла» из ХМАО

Владимир Путин наградил почетной грамотой президента РФ за успехи и многолетнюю работу шестерых сотрудников «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь». Распоряжение о поощрении опубликовано на портале правовой информации.
«Распоряжение президента РФ о поощрении. За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу наградить почетной грамотой президента РФ», — написано в документе.
Грамоты получат: распределитель работ в «Повхнефтегазе» Наталья Абалихина, замгендиректора «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» Вадим Балыкин, директор «Лангеаснефтегаз» Денис Мухаметов и лаборант химанализа в «Урайнефтегазе» Лариса Лазарева. Также поощрение получат замдиректора по производству — начальник службы «Повхнефтегаза» Александр Иорданский и замдиректора по обеспечению производства в «Когалымнефтегазе» Сергей Фильченко.
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