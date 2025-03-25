Участник операции «Труба» в Судже сравнил ее с фильмом ужасов

Иерей Скрипкин: во время операции «Труба» в Курской области помогали молитвы

26 марта 2025 в 01:43 Размер текста - 17 +

Участник операции «Труба» поделился впечатлениями от боевого задания Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета ВС России выдавливают ВСУ из Курской области Операция «Труба» в Судже Курской области, которую провели бойцы ВС РФ 9 марта, напоминала фильм ужасов. Об этом на открытии монумента в Екатеринбурге, посвященного успешному контрнаступлению армии России, рассказал иерей Алексей Скрипкин из Козельской епархии. «Когда вышли, было радостно, что не надо возвращаться в трубу. Фильмы ужасов смотрели? В целом, напоминает. Все чумазые, голодные, холодные, хочется пить. Иногда слышишь стоны. Один чихнет — по всей трубе слышно. Поддерживали молитвы. Идешь, молишься», — поделился Скрипкин. Он также добавил, что дышать в трубе было относительно легко, однако тревожные ощущения возникали во время подготовки к операции из-за высокой концентрации людей в ограниченном пространстве. По словам Скрипкина, после боевого задания у него до сих пор остался кашель. Как сообщало URA.RU ранее, в Екатеринбурге возле Храма на Крови появился макет трубы, по которой ВС РФ проникли в тыл украинской армии в районе захваченной Суджи. Экспонат стал частью выставки «За гранью возможного: операция „Поток“», а представляли ее участники событий и певица Виктория Цыганова с мужем и поэтом Вадимом Цыгановым. Российские подразделения начали масштабное контрнаступление в Курской области, в районе приграничной Суджи, 9 марта. Военкоры тогда заявили, что это сражение может оказаться решающим для окончательного вытеснения украинских боевиков из российского региона. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Операция «Труба» в Судже Курской области, которую провели бойцы ВС РФ 9 марта, напоминала фильм ужасов. Об этом на открытии монумента в Екатеринбурге, посвященного успешному контрнаступлению армии России, рассказал иерей Алексей Скрипкин из Козельской епархии. «Когда вышли, было радостно, что не надо возвращаться в трубу. Фильмы ужасов смотрели? В целом, напоминает. Все чумазые, голодные, холодные, хочется пить. Иногда слышишь стоны. Один чихнет — по всей трубе слышно. Поддерживали молитвы. Идешь, молишься», — поделился Скрипкин. Он также добавил, что дышать в трубе было относительно легко, однако тревожные ощущения возникали во время подготовки к операции из-за высокой концентрации людей в ограниченном пространстве. По словам Скрипкина, после боевого задания у него до сих пор остался кашель. Как сообщало URA.RU ранее, в Екатеринбурге возле Храма на Крови появился макет трубы, по которой ВС РФ проникли в тыл украинской армии в районе захваченной Суджи. Экспонат стал частью выставки «За гранью возможного: операция „Поток“», а представляли ее участники событий и певица Виктория Цыганова с мужем и поэтом Вадимом Цыгановым. Российские подразделения начали масштабное контрнаступление в Курской области, в районе приграничной Суджи, 9 марта. Военкоры тогда заявили, что это сражение может оказаться решающим для окончательного вытеснения украинских боевиков из российского региона.