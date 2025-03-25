В Екатеринбурге возле Храма на Крови появился макет трубы, по которой ВС РФ проникли в тыл украинской армии в районе захваченной Суджи (Курская область). Уникальный экспонат стал частью выставки «За гранью возможного: операция „Поток“», а представляли ее участники событий и певица Виктория Цыганова, передает корреспондент URA.RU.
Труба протяженностью 16 метров появилась рядом с храмом 22 марта. Ее диаметр полностью совпадает с оригиналом и составляет 1420 мм, а оказаться в ней сможет любой желающий. Рядом с макетом расположилась фотовыставка, где представлены кадры операции «Поток».
На открытии первым слово взял митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг).
«Безусловно, подвиг тех ребят, которые сошли в преисподнюю абсолютно без гарантии, что оттуда кто-то может выйти — это само по себе просто будоражит сердце. После того как прочитал новости об этой операции и открыл карту газотранспортной сети России, [заметил], удивительно, что Россия опутана газовыми трубами, как кровеносными сосудами опутан организм человека. Идут большие магистрали, как аорты и вены, они распределяются в какие-то периферийные, меньшие сосуды и доходят капиллярами до каждого дома, наполняя его теплом и возможностью жить», — сказал владыка.
Российская армия начала контрнаступление в Судже 9 марта. Около 800 российских военных прошли 15 километров по неиспользуемому газопроводу Уренгой — Помары — Ужгород и застали противника врасплох. Операция продолжалась около недели и получила название «Труба» («Поток»).
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