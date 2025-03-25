25 марта 2025

Клиенты ВТБ сообщили о сбоях в работе банка

© Служба новостей «URA.RU»
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Сбои в работе приложения фиксируются по всей стране
Сбои в работе приложения фиксируются по всей стране Фото:

На территории России зафиксированы многочисленные сбои в функционировании мобильного приложения и веб-сайта банка ВТБ. Согласно информации, опубликованной на портале Downdetector, за последние 24 часа почти 9 тысяч пользователей сообщили о различных ошибках.

Дополнительные данные от сервиса «Сбой.рф» указывают, что о проблемах проинформировали 1 190 пользователей. Проблемы, как отмечается, касаются в основном мобильного приложения (43% жалоб), веб-сайта (40% жалоб) и личного кабинета на сайте (10% жалоб).

Наибольшее количество сообщений о сбоях поступило из Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также из Москвы и Московской области. Кроме того, жители Нижегородской, Калининградской и Ярославской областей также активно сообщали о проблемах с доступом к услугам банка.

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На территории России зафиксированы многочисленные сбои в функционировании мобильного приложения и веб-сайта банка ВТБ. Согласно информации, опубликованной на портале Downdetector, за последние 24 часа почти 9 тысяч пользователей сообщили о различных ошибках. Дополнительные данные от сервиса «Сбой.рф» указывают, что о проблемах проинформировали 1 190 пользователей. Проблемы, как отмечается, касаются в основном мобильного приложения (43% жалоб), веб-сайта (40% жалоб) и личного кабинета на сайте (10% жалоб). Наибольшее количество сообщений о сбоях поступило из Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также из Москвы и Московской области. Кроме того, жители Нижегородской, Калининградской и Ярославской областей также активно сообщали о проблемах с доступом к услугам банка.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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