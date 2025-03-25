Свердловчане снова запечатлели северное сияние (архивное фото)
В ночь с 25 на 26 марта свердловчане снова стали свидетелями северного сияния. Кадрами редкого природного явления очевидцы поделились в социальных сетях.
«Северное сияние можно наблюдать этой ночью в Свердловской области», — рассказали свердловчане, увидевшие явление. Их слова передает telegram-канал «Екатеринбург События».
Это явление наблюдалось и в минувшее воскресенье, 23 марта. Особенно ярким оно было над поселком Ключевск под Березовским. Красочное небо также наблюдали жители Ирбита и окрестностей Екатеринбурга.
Северное сияние в Екатеринбурге
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