25 марта 2025

Северное сияние вновь появилось в небе над Свердловской областью. Фото

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Северное сияние в Перми 10 октября 2024, северное сияние
Свердловчане снова запечатлели северное сияние (архивное фото) Фото:

В ночь с 25 на 26 марта свердловчане снова стали свидетелями северного сияния. Кадрами редкого природного явления очевидцы поделились в социальных сетях.

«Северное сияние можно наблюдать этой ночью в Свердловской области», — рассказали свердловчане, увидевшие явление. Их слова передает telegram-канал «Екатеринбург События».

Это явление наблюдалось и в минувшее воскресенье, 23 марта. Особенно ярким оно было над поселком Ключевск под Березовским. Красочное небо также наблюдали жители Ирбита и окрестностей Екатеринбурга.

Северное сияние в Екатеринбурге
Северное сияние в Екатеринбурге

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В ночь с 25 на 26 марта свердловчане снова стали свидетелями северного сияния. Кадрами редкого природного явления очевидцы поделились в социальных сетях. «Северное сияние можно наблюдать этой ночью в Свердловской области», — рассказали свердловчане, увидевшие явление. Их слова передает telegram-канал «Екатеринбург События». Это явление наблюдалось и в минувшее воскресенье, 23 марта. Особенно ярким оно было над поселком Ключевск под Березовским. Красочное небо также наблюдали жители Ирбита и окрестностей Екатеринбурга.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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