25 марта 2025

Readovka: в Пятигорске толпа детей насмерть забила 20-летнего парня

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Полицейские выясняют мотивы преступления
Полицейские выясняют мотивы преступления Фото:

В Пятигорске толпа подростков убила 20-летнего Егора Черемыслова. Его тело нашли в городском парке. О преступлении сообщает telegram-канал Readovka.

«Перед смертью Егор успел позвонить матери — в трубке были слышны его крики и мольбы не бить и не убивать. Родители бросились на поиски, но нашли сына уже мертвым: с проломленной головой и оскорбительными надписями на теле», — рассказала мать молодого человека Оксана. Ее слова приводит Readovka.

Задержаны почти все участники расправы. Главный подозреваемый — 14-летний подросток, но, по словам матери, нападавших было больше. Следователи выясняют мотивы преступления и степень вины каждого из нападавших. Причина расправы до сих пор остается неизвестной.

Для семьи это вторая трагедия: неделю назад она похоронила старшего сына, который погиб в зоне СВО, теперь убит Егор. Остались двое младших детей — дочь, которая теперь боится выходить из дома, и сын, замкнувшийся в себе после гибели обоих братьев.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Пятигорске толпа подростков убила 20-летнего Егора Черемыслова. Его тело нашли в городском парке. О преступлении сообщает telegram-канал Readovka. «Перед смертью Егор успел позвонить матери — в трубке были слышны его крики и мольбы не бить и не убивать. Родители бросились на поиски, но нашли сына уже мертвым: с проломленной головой и оскорбительными надписями на теле», — рассказала мать молодого человека Оксана. Ее слова приводит Readovka. Задержаны почти все участники расправы. Главный подозреваемый — 14-летний подросток, но, по словам матери, нападавших было больше. Следователи выясняют мотивы преступления и степень вины каждого из нападавших. Причина расправы до сих пор остается неизвестной. Для семьи это вторая трагедия: неделю назад она похоронила старшего сына, который погиб в зоне СВО, теперь убит Егор. Остались двое младших детей — дочь, которая теперь боится выходить из дома, и сын, замкнувшийся в себе после гибели обоих братьев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...