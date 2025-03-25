25 марта 2025

Гренелл: ядерное оружие, от которого отказался Киев, принадлежало России

© Служба новостей «URA.RU»
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В США заявили о неудобной правде по поводу ЯО
В США заявили о неудобной правде по поводу ЯО Фото:

Посланник президента США Дональда Трампа Ричард Гренелл заявил, что ядерное оружие, находившееся на Украине после распада СССР, принадлежало России. Об этом он написал в социальной сети X, комментируя положения Будапештского меморандума.

«Давайте внесем ясность относительно Будапештского меморандума: ядерные оружие принадлежало России, и это были остатки [арсенала]... Украина вернула ядерное оружие России. Оно не было украинским. Это неудобный факт», — написал он в X.

В 1994 году Украина, Россия, США и Великобритания подписали Меморандум о гарантиях безопасности, связанный с присоединением Киева к Договору о нераспространении ядерного оружия. В обмен на ядерное разоружение Украина получила международные гарантии безопасности.

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Посланник президента США Дональда Трампа Ричард Гренелл заявил, что ядерное оружие, находившееся на Украине после распада СССР, принадлежало России. Об этом он написал в социальной сети X, комментируя положения Будапештского меморандума. «Давайте внесем ясность относительно Будапештского меморандума: ядерные оружие принадлежало России, и это были остатки [арсенала]... Украина вернула ядерное оружие России. Оно не было украинским. Это неудобный факт», — написал он в X. В 1994 году Украина, Россия, США и Великобритания подписали Меморандум о гарантиях безопасности, связанный с присоединением Киева к Договору о нераспространении ядерного оружия. В обмен на ядерное разоружение Украина получила международные гарантии безопасности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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