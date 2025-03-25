Гренелл: ядерное оружие, от которого отказался Киев, принадлежало России

Посланник президента США Дональда Трампа Ричард Гренелл заявил, что ядерное оружие, находившееся на Украине после распада СССР, принадлежало России. Об этом он написал в социальной сети X, комментируя положения Будапештского меморандума.
«Давайте внесем ясность относительно Будапештского меморандума: ядерные оружие принадлежало России, и это были остатки [арсенала]... Украина вернула ядерное оружие России. Оно не было украинским. Это неудобный факт», — написал он в X.
В 1994 году Украина, Россия, США и Великобритания подписали Меморандум о гарантиях безопасности, связанный с присоединением Киева к Договору о нераспространении ядерного оружия. В обмен на ядерное разоружение Украина получила международные гарантии безопасности.
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