В Кургане открылись вакансии с зарплатой свыше 200 тысяч рублей в месяц

Работодатели в Кургане ищут сотрудников на зарплату свыше 200 тысяч рублей в месяц. Требуются менеджеры, овощеводы, курьеры, токари, водители и представители других профессий, обладающих высокой квалификацией. О некоторых высокооплачиваемых вакансиях — в подборке URA.RU.
Менеджеру по продаже стройматериалов обещают зарплату до 250 000 рублей
«На постоянную работу требуется менеджер по продажам на строительные материалы с совмещением обязанностей SMM специалиста. Он должен осуществлять прямые продажи в магазине частным и юридическим лицам», — указано в объявлении на «Авито». Потенциальному сотруднику обещают бонусы и соцпакет.
Требуются овощеводы в теплицу на зарплату до 200 000 рублей на руки
В тепличный комплекс на территории Курганской области набирают овощеводов. Кроме достойной зарплаты, соискателям вакансии предлагают бесплатное проживание и питание рядом с работой. Сотрудники обеспечиваются спецодеждой.
Курьеры могут заработать до 235 000 рублей
Курьеры, доставщики еды могут получать в городе достойную зарплату. Для этого соискателям не требуется какое-то образование или опыт. Всему обещают научить на месте, сообщается в объявлении на «Авито».
Токарям обещают платить до 200 000 рублей в месяц
«Работа нa токарных станках 1КА62, 1М63, ДИП 300, обработка элементов и деталей. Официальное трудоустройство, стабильная и своевременная зарплата», — указано в описании вакансии. Работодатель готов предоставить спецодежду и соцпакет.
Водителям с личным авто предлагают зарплату до 220 000 рублей в месяц
«Мы рады предложить вам вакансию водитeля с личным автомобилем. Заработок за неделю составляет 40 000 — 50 000 рублей. Bыплата производится paз в нeделю нa банковскую кapту», — сообщается в объявлении. Работодатель обещает гибкий график работы и обучение.
Ранее сообщалось, что в магазин «Магнит» в Кургане требовались курьеры на зарплату до 144 тысяч рублей. Требования: наличие личного автомобиля, знание города, пунктуальность. Обязанности: доставка товаров покупателям, обеспечение сохранности груза. В сервис «Самокат» набирали велокурьеров, которым обещали зарплату от 197 тысяч рублей в месяц.
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