25 марта 2025

В Кургане открылись вакансии с зарплатой свыше 200 тысяч рублей в месяц

© Служба новостей «URA.RU»
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Высокую зарплату обещают работодатели
Высокую зарплату обещают работодатели Фото:

Работодатели в Кургане ищут сотрудников на зарплату свыше 200 тысяч рублей в месяц. Требуются менеджеры, овощеводы, курьеры, токари, водители и представители других профессий, обладающих высокой квалификацией. О некоторых высокооплачиваемых вакансиях — в подборке URA.RU.

Менеджеру по продаже стройматериалов обещают зарплату до 250 000 рублей

«На постоянную работу требуется менеджер по продажам на строительные материалы с совмещением обязанностей SMM специалиста. Он должен осуществлять прямые продажи в магазине частным и юридическим лицам», — указано в объявлении на «Авито». Потенциальному сотруднику обещают бонусы и соцпакет.

Требуются овощеводы в теплицу на зарплату до 200 000 рублей на руки

В тепличный комплекс на территории Курганской области набирают овощеводов. Кроме достойной зарплаты, соискателям вакансии предлагают бесплатное проживание и питание рядом с работой. Сотрудники обеспечиваются спецодеждой.

Курьеры могут заработать до 235 000 рублей

Курьеры, доставщики еды могут получать в городе достойную зарплату. Для этого соискателям не требуется какое-то образование или опыт. Всему обещают научить на месте, сообщается в объявлении на «Авито».

Токарям обещают платить до 200 000 рублей в месяц

«Работа нa токарных станках 1КА62, 1М63, ДИП 300, обработка элементов и деталей. Официальное трудоустройство, стабильная и своевременная зарплата», — указано в описании вакансии. Работодатель готов предоставить спецодежду и соцпакет.

Водителям с личным авто предлагают зарплату до 220 000 рублей в месяц

«Мы рады предложить вам вакансию водитeля с личным автомобилем. Заработок за неделю составляет 40 000 — 50 000 рублей. Bыплата производится paз в нeделю нa банковскую кapту», — сообщается в объявлении. Работодатель обещает гибкий график работы и обучение.

Ранее сообщалось, что в магазин «Магнит» в Кургане требовались курьеры на зарплату до 144 тысяч рублей. Требования: наличие личного автомобиля, знание города, пунктуальность. Обязанности: доставка товаров покупателям, обеспечение сохранности груза. В сервис «Самокат» набирали велокурьеров, которым обещали зарплату от 197 тысяч рублей в месяц.

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Работодатели в Кургане ищут сотрудников на зарплату свыше 200 тысяч рублей в месяц. Требуются менеджеры, овощеводы, курьеры, токари, водители и представители других профессий, обладающих высокой квалификацией. О некоторых высокооплачиваемых вакансиях — в подборке URA.RU. Менеджеру по продаже стройматериалов обещают зарплату до 250 000 рублей «На постоянную работу требуется менеджер по продажам на строительные материалы с совмещением обязанностей SMM специалиста. Он должен осуществлять прямые продажи в магазине частным и юридическим лицам», — указано в объявлении на «Авито». Потенциальному сотруднику обещают бонусы и соцпакет. Требуются овощеводы в теплицу на зарплату до 200 000 рублей на руки В тепличный комплекс на территории Курганской области набирают овощеводов. Кроме достойной зарплаты, соискателям вакансии предлагают бесплатное проживание и питание рядом с работой. Сотрудники обеспечиваются спецодеждой. Курьеры могут заработать до 235 000 рублей Курьеры, доставщики еды могут получать в городе достойную зарплату. Для этого соискателям не требуется какое-то образование или опыт. Всему обещают научить на месте, сообщается в объявлении на «Авито». Токарям обещают платить до 200 000 рублей в месяц «Работа нa токарных станках 1КА62, 1М63, ДИП 300, обработка элементов и деталей. Официальное трудоустройство, стабильная и своевременная зарплата», — указано в описании вакансии. Работодатель готов предоставить спецодежду и соцпакет. Водителям с личным авто предлагают зарплату до 220 000 рублей в месяц «Мы рады предложить вам вакансию водитeля с личным автомобилем. Заработок за неделю составляет 40 000 — 50 000 рублей. Bыплата производится paз в нeделю нa банковскую кapту», — сообщается в объявлении. Работодатель обещает гибкий график работы и обучение. Ранее сообщалось, что в магазин «Магнит» в Кургане требовались курьеры на зарплату до 144 тысяч рублей. Требования: наличие личного автомобиля, знание города, пунктуальность. Обязанности: доставка товаров покупателям, обеспечение сохранности груза. В сервис «Самокат» набирали велокурьеров, которым обещали зарплату от 197 тысяч рублей в месяц.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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