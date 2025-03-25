25 марта 2025

Путин дополнил афоризм Александра III о союзниках России

© Служба новостей «URA.RU»
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Путин дополнил знамениты афоризм
Путин дополнил знамениты афоризм Фото:

В числе союзников России находятся не только армия и флот, но и такие сферы культуры, как кинематограф и музыка. Об этом заявил президент страны Владимир Путин во время совета по культуре и искусству.

«У России не только армия, флот. И литература, но и кинематограф тоже, это наш союзник. Достаточно посмотреть фильмы о войне, и будет очевидно, что это так. Ну и многие другие виды искусства... Конечно, — это все союзники нашей страны», — сказал Путин, чьи слова приводит РИА Новости. 

Президент также вспомнил о симфонии Шостаковича о блокадном Ленинграде. По словам российского лидера, музыка — тоже один из союзников страны.

На совете также присутствовал ответственный секретарь правления Союза писателей России Николай Иванов. Он подчеркнул значимость армии, флота и Союза писателей в качестве традиционных союзников России.

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В числе союзников России находятся не только армия и флот, но и такие сферы культуры, как кинематограф и музыка. Об этом заявил президент страны Владимир Путин во время совета по культуре и искусству. «У России не только армия, флот. И литература, но и кинематограф тоже, это наш союзник. Достаточно посмотреть фильмы о войне, и будет очевидно, что это так. Ну и многие другие виды искусства... Конечно, — это все союзники нашей страны», — сказал Путин, чьи слова приводит РИА Новости.  Президент также вспомнил о симфонии Шостаковича о блокадном Ленинграде. По словам российского лидера, музыка — тоже один из союзников страны. На совете также присутствовал ответственный секретарь правления Союза писателей России Николай Иванов. Он подчеркнул значимость армии, флота и Союза писателей в качестве традиционных союзников России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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