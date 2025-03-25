25 марта 2025

«Коммерсант»: комиссия решит за часть пациентов, лечиться ли им в другом регионе

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Решение будет принимать врачебная комиссия
Решение будет принимать врачебная комиссия Фото:

Министерство здравоохранения России намерено внести изменения в механизм направления пациентов на специализированную медицинскую помощь в других регионах. Решение о переводе больного будет принимать не отдельный врач, а врачебная комиссия. Для этого ведомство разработало новую версию приказа.

«Направления пациентам будут выдавать врачебные комиссии медицинской организации, принявшей от них заявление, либо поликлиники по месту жительства. Для граждан процедура не усложнится, при этом повысится эффективность маршрутизации пациентов», — пишет «Коммерсант».

Как уточняет издание, новый порядок призван создать удобство для пациентов. Комиссия предложит им лучший вариант для направления в другой регион тогда, когда необходимую качественную помощь точно не получится оказать в регионе проживания. При этом в Минздраве подчеркивают, что все медицинские организации должны работать по единым стандартам и клиническим рекомендациям.

Как сообщало URA.RU ранее, Минздрав России разработал новый проект приказа, который регулирует порядок применения клинических рекомендаций в медицинской практике. Согласно документу, врачам предоставят право выбора методов диагностики и лечения в зависимости от конкретной ситуации.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Министерство здравоохранения России намерено внести изменения в механизм направления пациентов на специализированную медицинскую помощь в других регионах. Решение о переводе больного будет принимать не отдельный врач, а врачебная комиссия. Для этого ведомство разработало новую версию приказа. «Направления пациентам будут выдавать врачебные комиссии медицинской организации, принявшей от них заявление, либо поликлиники по месту жительства. Для граждан процедура не усложнится, при этом повысится эффективность маршрутизации пациентов», — пишет «Коммерсант». Как уточняет издание, новый порядок призван создать удобство для пациентов. Комиссия предложит им лучший вариант для направления в другой регион тогда, когда необходимую качественную помощь точно не получится оказать в регионе проживания. При этом в Минздраве подчеркивают, что все медицинские организации должны работать по единым стандартам и клиническим рекомендациям. Как сообщало URA.RU ранее, Минздрав России разработал новый проект приказа, который регулирует порядок применения клинических рекомендаций в медицинской практике. Согласно документу, врачам предоставят право выбора методов диагностики и лечения в зависимости от конкретной ситуации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...