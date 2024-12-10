«Коммерсант» выяснил, как будут работать новые клинические рекомендации в России

11 декабря 2024 в 03:53 Размер текста - 17 +

Алгоритм рекомендаций врачей пропишут в новом приказе Минздрава Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Минздрав России разработал новый проект приказа, который регулирует порядок применения клинических рекомендаций в медицинской практике. Согласно документу, начиная с 1 января 2025 года, врачи получат право выбора методов диагностики и лечения в зависимости от конкретной клинической ситуации. «В частности, лечащий врач самостоятельно выбирает тактику диагностики и лечения в зависимости от состояния пациента, в том числе основываясь на клинических рекомендациях. Отдельно отмечается, в каких случаях лечащий врач может созвать врачебную комиссию, в том числе дистанционно», — приводит сведения из проекта приказа «Коммерсант». Как пишет издание, проект приказа предусматривает возможность использования медицинских препаратов и методов лечения, которые не включены в стандартные клинические рекомендации, при условии одобрения такого решения врачебной комиссией. Кроме того, нововведения в документе предусматривают возможность маршрутизации пациентов для получения медицинской помощи по ОМС за пределы региона либо в федеральный медцентр. В документе также указывается, что клинические рекомендации не являются объектом федерального государственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности. Как сообщало URA.RU ранее, введение обязательных клинических рекомендаций при оказании медицинской помощи вызывает беспокойство среди врачей и экспертов. Многие медицинские работники опасаются, что региональные медицинские учреждения не смогут полностью соблюдать эти стандарты из-за нехватки ресурсов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Минздрав России разработал новый проект приказа, который регулирует порядок применения клинических рекомендаций в медицинской практике. Согласно документу, начиная с 1 января 2025 года, врачи получат право выбора методов диагностики и лечения в зависимости от конкретной клинической ситуации. «В частности, лечащий врач самостоятельно выбирает тактику диагностики и лечения в зависимости от состояния пациента, в том числе основываясь на клинических рекомендациях. Отдельно отмечается, в каких случаях лечащий врач может созвать врачебную комиссию, в том числе дистанционно», — приводит сведения из проекта приказа «Коммерсант». Как пишет издание, проект приказа предусматривает возможность использования медицинских препаратов и методов лечения, которые не включены в стандартные клинические рекомендации, при условии одобрения такого решения врачебной комиссией. Кроме того, нововведения в документе предусматривают возможность маршрутизации пациентов для получения медицинской помощи по ОМС за пределы региона либо в федеральный медцентр. В документе также указывается, что клинические рекомендации не являются объектом федерального государственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности. Как сообщало URA.RU ранее, введение обязательных клинических рекомендаций при оказании медицинской помощи вызывает беспокойство среди врачей и экспертов. Многие медицинские работники опасаются, что региональные медицинские учреждения не смогут полностью соблюдать эти стандарты из-за нехватки ресурсов.