25 марта 2025

Северное сияние вновь появилось в небе над Пермским краем. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Северное сияние длится от нескольких минут до нескольких суток
Северное сияние длится от нескольких минут до нескольких суток Фото:

В небе над Пермским краем в ночь на 25 и 26 марта появилось северное сияние. Увиденным жители региона делятся в социальных сетях и мессенджерах.

«Пока мы все спали, вот какое фото северного сияния, прислал наш подписчик. Оно было сделано сегодня ночью за Сивой», — снимок выложил в соцсети «ВКонтакте» паблик «Читай Сива, Пермский край».

Это уже не первый случай в году, когда яркое свечение озаряет ночное небо. Для Прикамья событие перестало быть редкостью.

Особенно яркое сияние можно наблюдать после вспышек на Солнце
Особенно яркое сияние можно наблюдать после вспышек на Солнце
Фото:
Всполохи были настолько яркие, что их можно было сфотографировать даже камерами телефонов
Всполохи были настолько яркие, что их можно было сфотографировать даже камерами телефонов
Фото:
Северное сияние возникает из-за столкновения магнитосферы Земли с солнечным ветром
Северное сияние возникает из-за столкновения магнитосферы Земли с солнечным ветром
Фото:

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В небе над Пермским краем в ночь на 25 и 26 марта появилось северное сияние. Увиденным жители региона делятся в социальных сетях и мессенджерах. «Пока мы все спали, вот какое фото северного сияния, прислал наш подписчик. Оно было сделано сегодня ночью за Сивой», — снимок выложил в соцсети «ВКонтакте» паблик «Читай Сива, Пермский край». Это уже не первый случай в году, когда яркое свечение озаряет ночное небо. Для Прикамья событие перестало быть редкостью.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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