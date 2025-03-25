У подрядчика, которого заставили достроить канализацию в Восточном районе Кургана, арестовали счета

У курганской строительной компании «Артель» арестовали банковские счета. Об этом говорится в данных Федеральной налоговой службы. Фирму «Артель» недавно обязали устранить недоделки в канализации Восточного микрорайона в Кургане.
«Операции по счетам ООО СМК „Артель“ приостановлены по состоянию на 25 марта 2025 года по решению ФНС», — указано в документах, опубликованных в сервисах СПАРК и СБИС. Кроме того, несколько компаний пытаются через суд взыскать с «Артели» десятки миллионов рублей.
Источник из строительной сферы рассказал агентству, что у стройфирмы имеются финансовые проблемы, изымается техника и автомобили. Устранять недоделки канализации возможно придется за счет средств бюджета Кургана. Речь идет о сумме порядка 30 миллионов рублей, пояснил источник.
Корреспондент URA.RU направил запрос информации в СМК «Артель» по теме публикации. Ответ ожидается.
Ранее в Кургане под суд попал бывший директор управления городского строительства Андрей Чудаков. Ему было предъявлено обвинение в превышении полномочий при строительстве объекта канализации Восточного поселка. По версии следствия, экс-чиновник разрешил изменить способ прокладки канализации подрядчику СМК «Артель» в нарушение проектной документации. Вместо открытого способа работы на самотечном коллекторе были выполнены методом горизонтального бурения. Эксперты заявляли, что это приведет к невозможности эксплуатации канализации и жители Восточного не смогут ее подключить. Стоимость ущерба оценили более чем в 32 миллиона рублей. Сам Чудаков своей вины не признает.
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