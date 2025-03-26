У жителей Якутии появится магазин, который был доступен россиянам 30 лет

В Якутии откроются первые магазины сети «Магнит» в 2026 году
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Первые магазины сети «Магнит» откроются в Якутии в 2026 году
Первые магазины сети «Магнит» откроются в Якутии в 2026 году Фото:

Между правительством Якутии и ОАО «Тандер» (ее владельцем является ПАО «Магнит») подписано соглашение об открытии в регионе первых сетей розничных магазинов «Магнит», реализацию проекта планируется начать с 2026 года. Об этом сообщил председатель правительства республики Кирилл Бычков. 

«В Якутию придет сеть федеральных розничных магазинов „Магнит“!» — написал Бычков в telegram-канале. Открытие первых магазинов запланировано на 2026 год.

По словам председателя правительства региона, это сотрудничество не только обогатит ассортимент доступных товаров для жителей Якутии, но и будет способствовать созданию новых рабочих мест. Кирилл Бычков также подчеркнул значимость этого партнерства для местного бизнеса: открытие сетей «Магнита» станет стимулом для развития локального предпринимательства, улучшит доступность товаров и улучшит якутскую экономику. 

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Между правительством Якутии и ОАО «Тандер» (ее владельцем является ПАО «Магнит») подписано соглашение об открытии в регионе первых сетей розничных магазинов «Магнит», реализацию проекта планируется начать с 2026 года. Об этом сообщил председатель правительства республики Кирилл Бычков.  «В Якутию придет сеть федеральных розничных магазинов „Магнит“!» — написал Бычков в telegram-канале. Открытие первых магазинов запланировано на 2026 год. По словам председателя правительства региона, это сотрудничество не только обогатит ассортимент доступных товаров для жителей Якутии, но и будет способствовать созданию новых рабочих мест. Кирилл Бычков также подчеркнул значимость этого партнерства для местного бизнеса: открытие сетей «Магнита» станет стимулом для развития локального предпринимательства, улучшит доступность товаров и улучшит якутскую экономику. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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